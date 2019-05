Thor hoopt op evenveel kaartjes als 3 jaar geleden SOS HLN Redactie

23 mei 2019

Drie jaar geleden deden de ouders van Thor Braeckman in deze krant een oproep om zoveel mogelijk kaartjes te sturen naar hun zoontje. De jongen heeft een zware hersenafwijking en het enige wat hem écht kan troosten, zijn wenskaartjes. Meer dan 10.000 kreeg hij er toen. Die werden allemaal gesorteerd in twaalf bakken. Elke maand krijgt Thor een andere bak om te (her)ontdekken. Intussen is hij 7 jaar en hij blijft erg gefascineerd door de kaartjes.

Ter gelegenheid van zijn eerste communie, op 25 mei, vragen zijn ouders opnieuw om hun kind te verrassen. "Als we Thor nieuwe kaartjes kunnen bezorgen, kunnen we hem beter betrekken bij het feest. We willen hem extra laten genieten, want in de zomer staat hem een ingrijpende operatie te wachten", zegt zijn mama, Nancy De Boever.

Na een berichtje op onze Dialoog-pagina kreeg het gezin alvast 417 kaartjes binnen. Maar dat vinden wij van SOS HLN nog niet genoeg. We mikken op minstens evenveel kaartjes als vorige keer.

Alle kaartjes zijn welkom op onderstaand adres:

Thor Braeckman - Mosseveldstraat 28 - 9290 Overmere