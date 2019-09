Thomas Cook België vraagt bescherming tegen schuldeisers: 75 jobs in gevaar, Belgische klanten kunnen morgen nog niet op reis vertrekken ttr

24 september 2019

16u15

Bron: belga, VTM NIEUWS 14 Thomas Cook België vraagt bescherming tegen de schuldeisers. Zo zouden 501 banen gered kunnen worden. Voor twee entiteiten worden de activiteiten stopgezet: Thomas Cook Touroperator en Thomas Cook Retail. Daardoor zijn 75 jobs in gevaar. Dat heeft CEO Jan Dekeyser vandaag tijdens een persconferentie gezegd. De touroperator wil dan wel een doorstart maken, maar de klanten kunnen voorlopig nog niet op reis vertrekken.

“Door de operationele uitdagingen hebben we geen andere keuze dan de boeken neer te leggen voor twee van de drie vennootschappen: Thomas Cook België (70 medewerkers) en Thomas Cook Retail (5 medewerkers)”, aldus Dekeyser tijdens de persconferentie.

“Dit is verschrikkelijk nieuws voor de betrokken medewerkers. Zij bleven de laatste 36 uren hard werken met veel passie voor elke klant. We doen ons uiterste best om deze collega’s bij te staan. We vonden het belangrijk om tijd met hen te spenderen. Natuurlijk hebben ze veel vragen over wat het concreet voor hen betekent.”



Voor de derde vennootschap, Thomas Cook Retail België, zal bescherming worden aangevraagd tegen schuldeisers. “We gaan de WCO-procedure (wet op de continuïteit van de ondernemingen, red.) aanvragen voor Thomas Cook Retail België”, zegt Dekeyser. Daaronder vallen de 85 winkels en 510 van de 600 personeelsleden.

Toekomst

De komende dagen zal de directie samen met de medewerkers en de sociale partners de mogelijke pistes verder uitdiepen. “We hebben diepgaande contacten gehad met een aantal geïnteresseerde partijen en investeerders om de activiteiten over te nemen in zijn geheel of in verschillende elementen. De WCO-procedure moet ons toelaten om dit concreet uit te werken”, aldus Dekeyser.

De bescherming tegen schuldeisers is op dit moment nog niet aangevraagd. De touroperator zal de komende dagen werken aan een plan om aan de ondernemingsrechtbank voor te leggen. “We gaan nu de WCO-procedure voorbereiden, en dan is het aan de rechtbank om te beslissen”, zei Dekeyser. De CEO liet nog weten dat de lonen van de maand september volledig uitbetaald zijn.

“De laatste 32 uur zijn zeer uitdagend en vermoeiend geweest. Ik wens alle medewerkers te bedanken voor de blijvende inzet in de winkels en in de hoofdzetel. Het is niet makkelijk geweest. Het beloven nog uitdagende tijden te zijn”, zei Dekeyser nog.

Garantiefonds

“Deze ochtend konden een aantal vluchten niet vertrekken door geblokkeerde rekeningen. Als Belgische directie bieden we onze verontschuldigingen aan aan de klanten die vandaag wilden vertrekken op vakantie. Alle klanten van Thomas Cook en Neckermann vallen onder het garantiefonds. Zij nemen een sterke rol op”, klonk het tijdens de persconferentie.

De reizigers dienen contact op te nemen met het garantiefonds, dat bekijkt wat de beste oplossing is. “Het is het garantiefonds dat beslist of een reis doorgaat of niet”, zei Dekeyser daarover. Tijdens de persconferentie van de directie bleek dat de Belgische toeristen morgen nog niet op reis kunnen vertrekken.

Jaarlijks gaan 700.000 mensen met de touroperator (merken Thomas Cook en Neckermann) op reis.

Noodkrediet

Ook de Duitse reisorganisator Thomas Cook GmbH heeft de regering om een noodkrediet gevraagd. Eerder deed ook vakantievlieger Condor dat, een andere Duitse dochter van de Britse reisgroep Thomas Cook plc die de boeken heeft neergelegd.

De aanvraag werd gisteren ingediend, aldus een woordvoerster van Thomas Cook GmbH. Ze zei niets over de omvang van het gevraagde noodkrediet. De Duitse regering zal de aanvragen bekijken.