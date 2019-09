Thomas Cook België: vijf miljoen euro nodig tegen maandag, anders weinig hoop op doorstart ADN

27 september 2019

17u53

Bron: Belga 0 Thomas Cook Retail België, de vennootschap van de touroperator die een doorstart wil maken, heeft tegen maandag 5 miljoen euro nodig om de 500 werknemers aan het werk te houden. Dat is deze namiddag gezegd op een bijzondere ondernemingsraad.

De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde woensdag drie vennootschappen van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Voor de vierde vennootschap Thomas Cook Retail België wordt waarschijnlijk begin volgende week een WCO-aanvraag ingediend, in de hoop op een doorstart. Die vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops.

Op de bijzondere ondernemingsraad vandaag bleek dat dit het weekend van de waarheid wordt, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB. "Er is geld nodig. Om de mensen aan de slag te houden en het plan kansen te geven op voorbestaan. Meneer Dekeyser (de CEO van Thomas Cook Retail België, nvdr.) zei dat we vijf miljoen euro nodig hebben om de 500 werknemers aan het werk te houden."