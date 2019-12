This must be Belgium: vier ministers bikkelen in Madrid over klimaatplan Jeroen Van Horenbeek

Bron: De Morgen 0 Op de top in Madrid hebben de vier Belgische klimaatministers gisteren urenlang vergaderd over de samenvoeging van hun verschillende klimaatplannen. Zonder succes. Vooral Vlaanderen wordt geviseerd.

Tegen eind december moeten alle EU-lidstaten hun klimaatplannen richting 2030 inleveren bij de Europese Commissie. Voor ons land houdt Europa geen rekening met de aparte Vlaamse, Brusselse en Waalse klimaatplannen. Alleen het Belgische klimaatplan telt: een rapport waarin de maatregelen van de gewesten en het federale niveau worden samengevoegd. Europa beoordeelt België als een geheel.

Akkoord sluiten

De vier Belgische klimaatministers – Zuhal Demir (N-VA) in Vlaanderen, Philippe Henry (Ecolo) in Wallonië, Alain Maron (Ecolo) in Brussel en Marie-Christine Marghem (MR) federaal – moeten dus een akkoord sluiten over een gezamenlijk rapport.



De onderhandelingen, die in de marge van de klimaattop in Madrid worden gevoerd, verlopen moeilijk. Brussel en Wallonië vinden dat Vlaanderen zich gedraagt als een free rider. Ook federaal wordt minister Demir geviseerd. “Ze verwacht dat wij al haar problemen oplossen”, luidt het in de omgeving van minister Marghem.

32 procent

Het grootste probleem aan de Belgische onderhandelingstafel is dat Vlaanderen zich niet engageert om zijn schadelijke uitstoot met 35 procent te verminderen tegen 2030, zoals Europa vraagt.

In het Vlaamse klimaatplan dat maandag is voorgesteld, houdt de centrumrechtse coalitie het op 32,6 procent. Daardoor dreigt het Belgische totaalplaatje niet te kloppen. Volgens de huidige schattingen zou ons land rond 34,5 procent stranden. Onder het huidige Europese doel dus. Bovendien is de kans reëel dat Europa het doel eerstdaags verhoogt richting 50 procent of meer.

In Wallonië en Brussel vinden ze dat Vlaanderen meer inspanningen moet leveren. Wallonië mikt zelf op een vermindering van zijn uitstoot met 55 procent tegen 2030. Brussel wil zijn uitstoot met 40 procent verlagen.

Federale eisen

Wat de onderhandelingen verder bemoeilijkt, is dat Vlaanderen eisen aan het federale niveau stelt.

Zo wil minister Demir dat haar collega Marghem meer biobrandstoffen bij diesel en benzine laat mengen (tot 14 procent). Die maatregel leidt ertoe dat de uitstoot van het Vlaamse wagenpark daalt, terwijl het federale niveau de rekening krijgt gepresenteerd. Interessant voor Vlaanderen. De maatregel is ook meegenomen in de berekening van de 32,6 procent. Maar Marghem gaat niet akkoord.

Tegen woensdag moeten de vier klimaatministers het eens raken. Dan staat het laatste overlegcomité van het jaar ingepland. “Vlaanderen moet als grootste en rijkste regio gewoon meer doen”, reageert Tinne Van der Straeten, de klimaatspecialist van Groen, die op de top in Madrid aanwezig is. “Vlaanderen kan niet overal gaan schooien.”