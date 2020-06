Thierry Detienne moet saga rond Zakia Khattabi bij Grondwettelijk Hof doen vergeten HAA

11 juni 2020

14u54

Morgen stemt de Senaat voor de derde maal in enkele maanden tijd over de voordracht van een kandidaat-rechter aan het Grondwettelijk Hof. Nadat Ecolo-kamerlid Zakia Khattabi tot tweemaal toe in het zand beet, moet de kandidatuur van partijgenoot Thierry Detienne, gewezen Waals minister van Sociale Zaken, weinig verrassingen opleveren.

In de herfst van vorig jaar moest Ecolo een vervanger zoeken voor Jean-Paul Snappe, die als rechter bij het Grondwettelijk Hof met pensioen ging. De Franstalige groenen schoven hun gewezen covoorzitster Zakia Khattabi naar voren, maar haar kandidatuur zorgde voor heel wat weerstand, in de eerste plaats van N-VA en Vlaams Belang, die haar een ‘activistische houding’ verweten in het asieldebat. Hoogtepunt was een N-VA-campagne op de sociale media. Maar ook bij de liberalen lag de figuur van Khattabi erg moeilijk.

De geheime stemming werd enkele malen uitgesteld, maar in januari bleek dat er, ondanks engagementen van de meeste fracties, toch enkele stemmen tekort waren. Ecolo hield vast en de senatoren dienden zich midden maart een tweede maal in geheime stemming uit te spreken. Voor de stemming gooide Khattabi reeds de handdoek in de ring omdat MR-voorzitter Bouchez liet weten de kandidatuur niet te steunen, een teken van de verzuurde relatie tussen MR en Ecolo. Beide partijen zitten nochtans in Franstalig België samen in de regeringen. Zakia Khattabi haalde het inderdaad niet bij de tweede stemming.

Toen de kandidatuur van de minder controversiële Detienne bekend raakte, liet de MR weten die te zullen ondersteunen. Thierry Detienne trad in de jaren tachtig toe tot de rangen van de Ecolo-beweging. Van 1999 tot 2004 was hij Waals minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 2012 raakte hij niet herverkozen als Kamerlid en keerde hij terug naar zijn job van leerkracht en adviseur bij het Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologique (CFIP). In juli 2013 werd hij gedelegeerd commissaris van de Franse Gemeenschapsregering bij de hogescholen en hogere kunstscholen.