Therapiehond is de held van dit zorgcentrum Lore Michiels

25 augustus 2018

17u37

Bron: VTM NIEUWS 12 In september start er weer een opleiding 'zorgverlener met therapiehond'. Drie jaar geleden is die voor het eerst ingericht. Zorgverleners leren er hun eigen hond op te leiden tot therapiehond. Patiënten met een verstandelijke beperking die soms agressief zijn, worden vaak rustig door spelletjes te spelen of te gaan wandelen met de hond.

Joni is de held van zorgcentrum Zonnelied VZW in Roosdaal. Ze is de speelkameraad, de vreugde van de dag voor de bewoners die een verstandelijke beperking hebben.

De bordercollie is de hond van zorgverleenster Rita Galle. In een cursus van twee jaar heeft ze Joni opgeleid tot therapiehond. De opleiding bij Syntra is heel populair. Drie jaar lang schreven zich telkens dertien cursisten in, vorig jaar al zestien.