Theoretisch rijexamen wordt onvoorspelbaarder met extra vragen mvdb

19 juli 2019

06u30

Bron: Het Nieuwsblad 4 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat extra vragen bedenken voor het theoretische rijexamen om valsspelers te weren. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg .

Voor een slordige tachtig euro bieden sommige bedrijfjes een spoedcursus om door het theoretisch rijexamen te raken. Alleen doen ze dat niet alleen door ­verkeerskennis bij te spijkeren, maar ook door met ezelsbruggetjes en trucjes ­lastige vragen te omzeilen.



Om de praktijken aan te pakken, heeft Weyts het aantal vragen uitgebreid waarop de test gebaseerd is. Vroeger waren er 400 vragen waaruit het examen kon bestaan, intussen is het aantal al opgetrokken naar 1.240. En de minister broedt op nog eens tweehonderd vragen extra.



"Het is een bewuste strategie om de kwaliteit van het examen te verhogen", zegt de woordvoerder van Weyts. "Als we de dodentol op de weg lager willen, dan moet de lat voor het examen hoger."

