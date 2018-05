Theo Francken ziet tweede termijn op Asiel en Migratie best zitten: "Steeds meer steun in Europa" Redactie

27 mei 2018

09u24

Bron: De Zondag 95 Theo Francken (N-VA) ziet een tweede termijn als s taatssecretaris voor Asiel en Migratie best zitten. "O p voorwaarde dat de kiezer een duidelijk mandaat geeft. Het werk is bijlange niet af. Maar we zijn goed bezig", zegt hij in een interview met De Zondag.

"Asiel en Migratie is een zware portefeuille, ook op menselijk vlak", aldus Francken. "Er is een reden waarom niemand dat twee legislaturen na elkaar gedaan heeft. Maar ik voel meer en meer steun voor mijn discours in de Europese Raad. Vier jaar geleden stond ik alleen met mijn pleidooi. Vandaag zitten we met twaalf landen op dezelfde lijn."

Op vlak van asiel pleit Francken voor het Australisch model. "Wie illegaal de boot neemt, komt er niet in. Europa mag geen mensensmokkelaars en illegale migratie tolereren", zegt de staatssecretaris. "We moeten daarentegen meer investeren in opvang in eigen regio. We kiezen zelf wie de meest kwetsbare vluchtelingen zijn en vliegen die legaal over. Wat arbeidsmigratie betreft, is Canada een goed model: een land kiest zelf hoeveel en welke mensen nodig zijn voor de economie."

Romeinse keizer

Francken is vastberaden over zijn beleid, maar individuele dossiers doen hem soms twijfelen. "Mijn voorganger Maggie De Block zei eens dat ze geen Romeinse keizer is. Dat klopt niet. Wie op deze stoel zit, is dat eigenlijk wel. Jij kiest: blijven of weg. Dat is vaak heel zwaar."

Arabische jongeren en stenen... 🤔 https://t.co/xiDkLyGvNU Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De staatssecretaris kwam ook nog eens terug op zijn tweet na de incidenten in de Anderlechtse Peterboswijk, waarin hij de link legde tussen Arabische jongeren en stenen. "Dat helpt het debat niet", ziet hij nu in. "Je mag niet veralgemenen. Ik aanvaard dat. Wie fel opgaat in gevoelige thema’s, is soms te scherp. Maar ik ben al voorzichtiger geworden, vind ik."

Lees het volledige interview in De Zondag.