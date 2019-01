Theo Francken wil ondervraagd worden in hoorzitting over visafraude: “Ik doe dit volstrekt vrijwillig. Ik reken op enig respect van mijn collega’s” Redactie

23 januari 2019

08u46

Bron: De Morgen, Belga 0 Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt nu zelf om ondervraagd te worden in een hoorzitting in de Kamer. Dat was eerder een vraag van Groen. Francken ligt onder vuur in de zaak over visafraude, waarbij partijgenoot Melikan Kucam zich fors zou laten betalen hebben om humanitaire visa te verstrekken aan Syriërs.

Het is ongebruikelijk dat een Kamerlid gehoord wordt over beleid dat hij vroeger voerde, maar toch vraagt Francken nu zelf een hoorzitting in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. “Ik zal die hoorzitting doen. Totaal precedent en ongebruikelijk”, tweet hij. “Ik doe dit volstrekt vrijwillig. Ik reken op enig respect van mijn collega’s. Laat het geen vileine scheldpartij worden maar een interessante hoorzitting, een parlement waardig.”

Ik doe dit volstrekt vrijwillig. Ik reken op enig respect van mijn collega's. Laat het geen vileine scheldpartij worden maar een interessante hoorzitting een parlement waardig. 🙏❤️@VermeulenBrecht Theo Francken(@ FranckenTheo)

Het was onder het staatssecretariaat van Francken dat N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam meer dan 200 Syriërs fors zou hebben laten betalen om naar België te komen met een humanitair visum. Als particulier mocht Kucam, van Assyrische afkomst, lijsten met kandidaten indienen op het kabinet van Francken. Eerder maakte Francken duidelijk dat hij 7 verschillende kanalen gebruikte om kandidaten te vinden voor humanitaire visa.



De voormalige staatssecretaris suggereert op Twitter dat het ook interessant zou zijn om enkele andere tussenpersonen te horen, zoals Mark Geleyn, oud-ambassadeur in Israël en lid van de christelijke denktank Logia

Groen tevreden

Groen reageert tevreden op het nieuws dat Francken vragen wil beantwoorden. “Ongebruikelijk? Ja. Maar dat is de humanitaire visa fraude evenzeer. De verontwaardiging en de vele vragen bij het publiek over het gesjoemel via het kabinet-Francken verdienen antwoorden”, tweet Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Positief: Francken gaat in op de vraag van Ecolo-Groen om uitleg te geven in het parlement.

Ongebruikelijk? Ja. Maar dat is de humanitaire visa fraude evenzeer. De verontwaardiging en de vele vragen bij het publiek over het gesjoemel via het kabinet-Francken verdienen antwoorden. https://t.co/QGQwarGx79 Wouter De Vriendt(@ WouterDeVriendt)

De voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Franckens partijgenoot Brecht Vermeulen, bevestigde eind vorige week al dat er op 29 januari een hoorzitting gepland staat met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en eventueel ook het migratiecentrum Myria, om “technische info” te komen geven. Mogelijk komt ook Francken dan aan bod.