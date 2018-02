Theo Francken wil eigen school oprichten "met niets dan geïnspireerde leerkrachten" ep

05 februari 2018

14u28

Bron: Belga 0 Als hij stopt met politiek, dan wil Theo Francken een eigen school oprichten. “Eén met niks dan geïnspireerde leerkrachten, die het maximum uit leerlingen kunnen halen.” Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) morgenavond aan Luk Alloo, in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Alloo Bij.

Die school van Francken is niet zo’n verrassende carrièreswitch voor de politieker, hij is namelijk pedagoog van opleiding. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie legt morgen bij Alloo uit waarom hij gelooft dat er nood is aan scholen met gemotiveerde leerkrachten. “Daar begint alles van de maatschappij. Ik ben het vaak niet eens met bepaalde scholen. Excelleren, het uitmuntend doen als leerling, is op sommige scholen een scheldwoord geworden. Gelijke kansen zijn heel belangrijk, maar iedereen moet zijn eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kan hetzelfde. Kinderen moeten maximaal kunnen excelleren.”

Soedanese vluchtelingen

Voor het nieuwste seizoen van Alloo Bij heeft VTM-reportagemaker Luk Alloo dagenlang de populairste politicus van het moment op de voet gevolgd. Tijdens het draaien stond Francken te midden in de storm rond de repatriëring van Soedanese vluchtelingen. En Francken blijft bij zijn standpunt. Hij voert de Europese regels inzake migratie gewoon uit.

Immigratie-industrie

Theo Francken: “Als je een heel andere immigratie begint uit te tekenen, dan weet je dat je tegenwind gaat krijgen. Het is 30 jaar lang verkeerd gelopen, met allerlei ngo’s en advocaten die miljoenen verdienen op de kap van die arme stakkers. Natuurlijk doen die alles om je kapot te krijgen. Dat wist ik toen ik er aan begon. Je krijgt die immigratie-industrie niet zomaar klein. Maar ik heb de steun van de bevolking. Zij niet. En we zitten in een democratie. Ik pas de wet toe. Ik wil graag horen van die roeptoeters wat hun oplossing is. Maar ik hoor ze niet.”

Links faalt

En soms gaat de kritiek wel ver. Dat wuift Francken weg als een politiek spel. Theo Francken: “Racist, fascist, nazi… Dat is de route van de PS. Dat raakt me niet. Links wil het debat niet voeren. Als je een collega nazi of fascist noemt, dan is dat een politieke geste om iemand monddood te maken en het debat te smoren. Omdat ze het zelf niet aankunnen. Ze hebben zelf geen alternatief, geen oplossing. Links heeft totaal gefaald in het verhaal van migratie en integratie. Ze willen het debat gewoon niet voeren, want ze kunnen het niet winnen. Daarom gaan ze een karaktermoord plegen. Ze noemen je een fascist, een nazi en daarmee stopt het debat.”

