Theo Francken wil Belkacem nu zo snel mogelijk het land uitzetten

23 oktober 2018

13u54

Bron: VTM Nieuws 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil Fouad Belkacem zo snel mogelijk het land uitzetten als hij vrijkomt. De leider van terreurorganisatie Sharia4Belgium raakte vanmorgen zijn Belgische nationaliteit kwijt. Voor anderen wil Francken de procedure versnellen. Wie de dubbele nationaliteit heeft en veroordeeld wordt voor terreurfeiten, moet automatisch zijn Belgische nationaliteit kwijt zijn, zegt hij.

Het hof van beroep in Antwerpen nam vanmorgen de Belgische nationaliteit af van Belkacem. Door die beslissing kan hij nu uitgewezen worden naar Marokko, die nationaliteit heeft hij wel nog. En dat wil Francken dan ook zo snel mogelijk doen.



“Hij heeft nu ook zijn verblijf verloren, dus hij is illegaal op het grondgebied”, zegt Francken. “Ik zal er alles aan doen om hem weg te krijgen terug naar Marokko, naar zijn thuisland, in overleg met de Marokkaanse overheid uiteraard.”

Snellere procedure

Francken wil de procedure alvast versnellen. “Mensen die de sharia willen invoeren, onze rechtstaat willen omverwerpen en voor IS gaan vechten, die kunnen geen Belg zijn”, zegt hij. “Ze willen alleen de voordelen van de Belgische nationaliteit, maar nooit de plichten”.



“We moeten veel strenger durven zijn en mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme, moeten automatisch hun Belgische nationaliteit verliezen”, vindt de staatssecretaris. “Er ligt al jaren een wetsvoorstel van Koen Metsu klaar in de Kamer. Laat de andere partijen in de meerderheid eindelijk duidelijk zijn en het voorstel goedkeuren.”

