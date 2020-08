Theo Francken verhoord door federale politie in onderzoek naar burgemeester Verviers TT

26 augustus 2020

17u19

Bron: Belga 3 N-VA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris Theo Francken is vandaag verhoord door de federale politie van Luik in het kader van een onderzoek naar burgemeester Muriel Targnion (PS) van Verviers. Tegen haar is een klacht ingediend omdat ze bij een lezing van Francken zou nagelaten hebben zijn veiligheid te garanderen.

De zaak gaat terug tot februari vorig jaar. Toen Francken op een avond in Verviers aankwam voor een lezing ontstond tumult en raakte zijn auto beschadigd. Bij de betogers tegen de komst van Francken had zich ook burgemeester Targnion aangesloten. Francken diende na de feiten klacht tegen onbekenden in wegens de opgelopen schade, maar de organisatie van de lezing diende klacht in tegen Targnion, omdat zij zou hebben "tekortgeschoten aan haar verplichting om de veiligheid van Theo Francken te verzekeren". Als burgemeester staat Targnion ook aan het hoofd van de lokale politie.

Het is in het kader van die klacht en het daaropvolgende onderzoek dat Francken woensdag werd verhoord in Luik. Volgens Francken verliep het verhoor "vriendelijk en correct". Meer informatie over het onderzoek kan hij niet kwijt.



Targnion lag de afgelopen maanden onder vuur in Verviers. Eind vorige maand werd ze uit de PS gezet, maar tot nu kon ze aanblijven als burgemeester. Er lijkt echter een nieuwe coalitie in de maak, met Jean-François Istasse (PS) als nieuwe burgemeester.