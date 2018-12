Theo Francken toont weinig medelijden: "Premier Michel moet nu maar op de blaren zitten" N-VA: “Nee, geen enkel gevoel van euforie” ADN

18 december 2018

21u29

Bron: Belga 11 Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de gang van zaken “heel spijtig”, nu premier Charles Michel de koning zijn ontslag heeft aangeboden. Maar hij toont geen medelijden. “De premier moet nu maar op de blaren zitten”, zegt het N-VA-kopstuk in een video op Facebook.

“De premier heeft er de brui aan gegeven, dat was onvermijdelijk sinds hij de N-VA heeft buitengesmeten”, zo start Francken zijn lezing van de situatie.

Volgens Francken dacht Michel na de brede parlementaire steun voor het VN-migratiepact “dat hij een tweederdemeerderheid had in de Kamer”. “Die agressie van die coalitiepartners was heel hevig, heel gretig. Maar hij is er niet geraakt. Dus goed, hij moet nu maar op de blaren zitten”, klinkt het fors.



Tegelijk zegt Francken ook dat hij het “heel spijtig” vindt dat Michel de koning zijn ontslag aanbood. Want “we hebben vier en half jaar heel goed samengewerkt. Ik ben dus ontgoocheld, we hebben heel goed beleid gemaakt.”

“Geen plan B”

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover heeft naar eigen zeggen “geen enkel gevoel van euforie” bij het ontslag van de regering-Michel. De Roover zegt dat hij met Michel 1 had willen verder werken. “Maar er is gebeurd wat is gebeurd. Er is een ontploffing teweeggebracht en wij konden toen niets anders dan ontslag nemen. En dan is gebleken dat er geen plan B was. Het beetje smeken aan de linkerzijde heeft die blijkbaar niet overtuigd.”

De Roover zegt dat zijn partij bereid was om de afspraken van de Zweedse coalitie uit te voeren, mits een aantal bijkomende garanties, die er niet zijn gekomen. “Als ik nu hoor wat de premier in zijn catalogus heeft aangekondigd, was die achterdocht niet ver gezocht”, zegt De Roover. “In de opening naar links hadden wij ons absoluut niet kunnen vinden. We zijn tegen een links beleid, maar we hadden tenminste een beleid gehad. Nu dreigen we in de beleidsloosheid, als dat woord bestaat, terecht te komen.”

De N-VA’er hoopt dat er geen “vijf maanden chaos” komen. “Men moet niet bang zijn voor het oordeel van de kiezer.”