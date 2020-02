Theo Francken smalend over campagne Zalando die stereotypen wil doorbreken: “Lijkt me iets om terug te sturen” KVDS

28 februari 2020

23u21 0 Theo Francken heeft zich op Twitter smalend uitgelaten over een nieuwe campagne van webshop Zalando. Die wil de strijd aangaan met gedateerde culturele stereotypen omdat die “een van de grootste obstakels zijn voor diversiteit en vrijheid” en ze vervangen door ‘Zerotypen’. “Lijkt me iets om terug te sturen”, schrijft hij bij een campagnefoto van een jongen in een jurk.

Francken postte de foto vrijdagavond op zijn Twitterpagina. Hij refereert naar de campagne die Zalando deze week opstartte en waarmee de webshop iedereen wil laten zijn wie hij of zij echt is.

Vrijheid

“Er is geen plaats meer voor stereotypen in onze moderne samenleving”, aldus Jonny Ng, de man achter de campagne. “We willen daarom deze lente Zerotypen in de kijker zetten, een geloof dat mensen de vrijheid moeten hebben om te zijn wie ze willen, zonder dat ze daarbij gedefinieerd worden door types, verwachtingen en beperkingen.”





Vrouwen moeten dus ook een stoer pak kunnen dragen als ze dat willen. En mannen een jurk.

Zalando’s Zerotype, lijkt me iets om terug te sturen. pic.twitter.com/djqyxVWPaT Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

De sneer van Francken wordt op Twitter vooral op onbegrip en gerol met de ogen onthaald. “Pff Theo lieverd not this again”, klinkt het onder meer. En: “Uw ruimdenkendheid siert u.”

Anderen zijn iets directer en noemen Francken “een sneu persoon met een mindset uit de jaren 30. 1930 welteverstaan.” En ze stellen zijn mannelijkheid in vraag. “Echte man Theo heeft gesproken.”

