Theo Francken slaat terug naar Karel De Gucht: "Al die ministers van staat van ontbinding"

02 juni 2019

14u02

Bron: VTM Nieuws 4 ‘Ik ben tegen het cordon sanitaire’, herhaalde Francken bij Dany Verstraete vanmiddag in VTM Nieuws. Francken zette de deur voor Vlaams Belang zelfs veel verder dan op een kier: “Dat cordon, dat is de levensverzekering van het Vlaams Belang, en dat mag wel eens gedaan zijn.”

Filip Dewinter bedankte eerder al Theo Francken voor de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang en dit weekend zei ook Karel De Gucht (Open Vld) in Het Laatste Nieuws dat Francken de loopbrug was naar het Vlaams Belang. Francken reageerde in VTM Nieuws geërgerd dat “al die oude krokodillen, die ministers van staat van ontbinding” na de verkiezingen plots hun mening komen geven. Hij noemde naast Karel De Gucht ook Eric Van Rompuy, Willy Claes en Marc Eyskens bij naam.

Over een eventuele samenwerking met Vlaams Belang zei Francken nog maar eens dat hij erg gekant is - en ook altijd geweest is - tegen het cordon sanitaire dat zijn partij, de N-VA, nooit onderschreven heeft. Francken zei dat hij het belangrijk vindt om in debat te gaan met Vlaams Belang en dat ook doet. “Je moet ze niet negeren, je moet aantonen dat wat zij voorstellen juridische onzin is.”

Hij voegde eraan toe dat hij alle wetsvoorstellen over het migratiebeleid afweegt op hun inhoud en niet op de politieke hoek van waaruit ze komen. “Het is niet omdat iets van het Vlaams Belang komt, dan het dan sowieso aangebrand is of sowieso een dom voorstel is.”

Een eventuele samenwerking zal in zijn ogen wel afhangen van onder meer een “humaan” migratiebeleid, waar Filip Dewinter “weinig kaas van gegeten heeft”. Hij verwees nog eens naar de migratiestop die Vlaams Belang zo graag wil, maar die in de praktijk niet zomaar uitvoerbaar is. “Hun voorstellen moeten juridisch sluitend zijn en de mensenrechten respecteren”, klonk het.

“Ze gaan nu met concrete voorstellen moeten komen, we zullen hun gewicht eindelijk eens niet electoraal maar inhoudelijk kunnen wegen. Francken pleitte, geheel volgens de partijlijn van N-VA, voor een inclusief nationalisme. “Daar zullen we nooit van afstappen.” Maar het cordon noemde hij, net als de eerste voorzitter van het Vlaams Blok destijds, “de levensverzekering van het Vlaams Belang”. En hij besloot: “Dat mag wel eens gedaan zijn, ja.”