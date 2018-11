Theo Francken schuift schorsing van Waals tv-gezicht in schoenen van Ecolo: “Zij hebben haar scalp op een dienblaadje gekregen” RTL schorst opiniemaakster na “buitensporige” uitlatingen over gele hesjes HA

26 november 2018

12u17

Bron: Belga, Twitter 4 De schorsing van het Waalse tv-gezicht Emmanuelle Praet na haar “buitensporige” uitlatingen over het protest van de ‘gele hesjes’ botst op kritiek binnen de politiek. Volgens Theo Francken (N-VA) hebben de Waalse groenen om haar “ontslag” gevraagd. “Zij krijgen haar scalp op een dienblaadje van RTL”, schrijft hij op Twitter.

Terug naar gisteren: de directie van RTL maakte toen bekend dat ze Emmanuelle Praet, een opiniemaakster van radio en tv, voorlopig schorst wegens “buitensporige” uitlatingen in de zondagse tv-uitzending ‘C’est pas tous les jours dimanche’.

Praet nam vertegenwoordigers van “gele hesjes” die aanwezig waren in het programma, op de korrel door hen erop te wijzen dat ze “altijd voor dezelfden hadden gestemd in Wallonië”. En dat “Ecolo bij de jongste verkiezingen een sprong gemaakt had, dat al de taksen die u betaalt, milieutaksen zijn. Dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen”.



De directie van de nieuwszender vond die uitspraken ongepast en besliste om Praet tijdelijk te schorsen. In een mededeling liet ze weten de “buitensporige uitspraken te betreuren” en er “nadrukkelijk afstand van te willen nemen”.

Kritiek

De beslissing van de RTL-directie wordt echter niet overal goed onthaald. Op sociale media uiten verschillende politici kritiek op de zender om haar disciplinaire maatregel.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben Jean-Marc Nollet en Zakia Khattabi, de voorzitters van Ecolo, het ontslag van Praet geëist omdat zij had gezegd dat de ‘gele hesjes’ beter moeten nadenken wanneer ze gaan stemmen. “Ze kregen haar scalp op een dienblaadje van RTL.”

Het groene voorzittersduo Khattabi-Nollet eisten vandaag ontslag v Praet omdat ze vanochtend stelde dat de gele hesjes beter moeten nadenken als ze gaan stemmen want die brandstofverhogingen zijn ecologische eisen. Ze kregen haar scalp op een dienblaadje van @rtlinfo #Venezuela Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De schorsing zit Francken erg hoog. In een rits andere tweets lanceerde hij de hashtag #jesoutiensEmanuellePraet (#iksteunEmanuellePraet, nvdr.) en stelde hij dat de groenen “de grootste politieke formatie van België willen worden: opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen en commentatoren”.

Wat later stuurde de N-VA’er een tweede hashtag de wereld in: #linksmagalles. “Want ja, links mag alles”, aldus Francken, die de groenen vervolgens nog beschuldigt van een “superioriteitsgevoel” en “autoritaire trekjes”.

(Lees verder onder de tweets)

De groenen willen de grootste politieke formatie van België worden: opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen, commentatoren, beware!#freedomofspeech Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Wacht, deze heb ik nog niet gebruikt: #linksmagalles want ja, links mag alles. #jesoutiensEmanuellePraet Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Ik kon al eerder genieten van het extreme morele superioriteitsgevoel en de autoritaire trekjes van de groenen toen ze weigerden zich te verontschuldigen voor die nazihaatprent, nu gaat een eerste journaliste voor de bijl. #jesoutienEmanuellePraet Theo Francken(@ FranckenTheo) link

RTL: “Praet heeft ernstige fout gemaakt”

De directie van RTL zal de komende dagen een gesprek aangaan met Praet. In afwachting daarvan “wordt ze van antenne gehaald, zowel voor tv als voor radio”.

Volgens de directie heeft de opiniemaakster een ernstige fout gemaakt. “Ze moet de uitwisseling van ideeën in de uitzending dienen. Ze heeft geenszins de opdracht de actie van specifieke partijen op gratuite wijze te verguizen door ongegronde algemeenheden te gebruiken”, zo staat in het communiqué dat gisteren werd verspreid.

“In tijden van fake news kan dit het wantrouwen van de burgers tegenover de instellingen, met inbegrip van de nieuwsmedia, alleen maar versterken, wat onaanvaardbaar is voor de directie van RTL.”

In tijden van fake news kan dit het wantrouwen van de burgers tegenover nieuwsmedia alleen maar versterken Directie RTL

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten verwerpt de beslissing van de zender. “Fout signaal! Elke politicus hoort en leest analyses over zichzelf, zijn/haar ideologie of partij die fout of confronterend zijn. Als je het niet eens bent, vraag je wederwoord. Géén schorsing.”

Fout signaal! Elke politicus hoort en leest analyses over zichzelf, zijn/haar ideologie of partij die fout of confronterend zijn.



Daar mee omgaan hoort bij de liberale democratie. Als je het niet eens bent, vraag je wederwoord. Géén schorsing. #hetwoordisvrij#libertédexpression https://t.co/1XLKBapo19 Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

De Waalse liberaal Georges-Louis Bouchez spreekt eveneens zijn “volledige steun” uit voor Praet en noemt de beslissing van RTL “onbegrijpelijk”. Volgens Bouchez heeft de columniste juist haar rol vervuld, “die niet dezelfde is als van een journalist.”

Total soutien à Emmanuelle Praet qui a juste fait son rôle de chroniqueuse qui n’est pas le même que celui de journaliste.

La décision de RTL TVi est incompréhensible quand on connaît les prises de position des autres chroniqueurs, sans que cela ne génère de réaction #DimancheRTL Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link