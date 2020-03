Theo Francken roept inwoners Lubbeek op om mondmaskers en alcoholgel af te geven LH

11 maart 2020

16u07 6 Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) rekent voor de bestrijding van het coronavirus op de inwoners van zijn gemeente. In een tweet roept hij de Lubbeekenaars op om mondmaskers en alcoholgel af te geven aan de snelbalie van de gemeente.

Francken wil met oproep om beschermingsmateriaal in te zamelen de huisartsen en zorgkundigen in zijn gemeente bijstaan, legt hij uit. “Het is zeer belangrijk dat we deze groep zo goed als mogelijk extra beschermen”, klinkt het nog.

In een andere tweet roept Francken op om even langs te lopen bij ouderen. Opmerkelijk, want er werd net gewaarschuwd om dat niet te doen, om de verspreiding van het coronavirus bij de kwetsbare groep te vermijden.

Bijzondere aandacht voor geïsoleerde ouderen!



Daarnaast vragen we alle inwoners om extra aandacht te geven aan ouderen die geïsoleerd wonen. Hou een extra oogje ih zeil, loop even langs en vraag of je hulp kan bieden bij aankopen… . Hou jongeren en zieken uit hun buurt. Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

Inzameling beschermingsmateriaal



Warme oproep a onze inwoners om mondmaskers en alcoholgel af te geven ad snelbalie vd gemeente. Dit om onze huisartsen en zorgkundigen bij te staan. Het is zeer belangrijk dat we deze groep zo goed als mogelijk extra beschermen. Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link