Theo Francken reageert fel op Amerikaanse krant: "Ik ben niet anti-immigratie. Dit is Fake News"

16u47

Bron: Twitter, VTM Nieuws

Photo News De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert fel op de Amerikaanse krant The Washington Post na een artikel over de Grote Moskee.

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is niet te spreken over een artikel van de Amerikaanse krant The Washington Post. De krant noemt Francken een “anti-immigratie hardliner” in een stuk over de Grote Moskee in Brussel. “Wat een foute belediging”, reageert de N-VA’er via Twitter. Hij eindigt zijn tweet zelfs met de hashtag “Fake News”.