Theo Francken: "Racisme is voor idioten. Ik verwerp dat voor 100%" HR

07 september 2018

10u09

Bron: La Première 0 "Racisme is voor idioten. Ik verwerp dat voor 100 procent." Dat heeft Theo Francken vanmorgen gezegd op de Franstalige radio La1ère. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie gaf er een interview naar aanleiding van de heisa rond Schild & Vrienden en de racistische aanvallen op RTBF-weervrouw Cécile Djunga.

Theo Francken veroordeelt de racistische posts van Schild & Vrienden, maar neemt het wel op voor leden van de groep die zich daarvan niet bewust waren en die zijn kritiek op het migratiemodel delen. "Het is choquerend", zegt Francken. "Ik wist niet dat er zo'n extreme elementen in die organisatie zaten. Het is degoutant. We moeten die mensen psychiatrische hulp bieden. Je kan zo'n zaken niet verdedigen. Het gerechtelijk onderzoek moet dit uitklaren. Maar dat alle 1.000 jongeren van Schild & Vrienden zo zijn? Nee. Velen wisten zelfs niet van die geheime groepen."

Francken gaf toe dat hij met Schild & Vrienden in contact kwam. Zo beveiligden leden vrijwillig een lezing van het N-VA-stemmenkanon nadat die eerst niet was kunnen doorgaan door een manifestatie. "Ik heb het ze nooit gevraagd", zegt Francken. "Het is aan de politie om voor de veiligheid te zorgen."

Franken gaf ook zijn mening over de racistische aanvallen op RTBF-weervrouw Cécile Djunga. "Een kritische mening verspreiden over migratie en ons migratiemodel moet kunnen, want we leven in een democratie", zegt Francken. "Maar mensen met een andere huidskleur individueel aanvallen, kan niet. Racisme is voor idioten. Mensen die zo'n dingen op sociale media plaatsen, zijn idioten. Ik verwerp dat voor de volle honderd procent."

Ik heb gisteren afgrijselijke mensonterende zaken gezien. Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

On air! Lange werkdag! 👊👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 Non au racisme! #rtbf #LaPremiere pic.twitter.com/c9QAefBGJu Theo Francken(@ FranckenTheo) link