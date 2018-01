Theo Francken: "De steun van partijvoorzitter De Wever doet deugd" ep

13u33

Bron: Belga 0 Photo News Staatssecretaris Theo Francken reageerde vandaag opgelucht nadat zijn partijvoorzitter zijn steun betuigde. "Ik ben blij met de steun van mijn partijvoorzitter", reageerde staatssecretaris Francken vandaag aan VTM Nieuws. Over de uitspraken van Charles Michel dat De Wever de regering chanteert met het dreigement uit de regering te stappen als staatssecretaris Theo Francken ontslag zou moeten nemen, had Francken geen commentaar.

De politieke toekomst van staatssecretaris Francken hing al weken aan een zijden draadje nadat hij tegenover premier Charles Michel had gelogen over de repatriëring van Soedanese vluchtelingen. Enkele CD&V-kopstukken lieten afgelopen weekend nog blijken dat de staatssecretaris "zijn conclusies moest trekken", waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever liet weten dat hij de regering zou laten vallen als coalitiepartners zijn staatssecretaris bleven aanvallen.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGSV) voert momenteel nog een onderzoek naar de getuigenissen van foltering op teruggekeerde Soedanezen. "We wachten dat onderzoek af en zien dan welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Dat gaat voor ons niet over een persoonlijk functioneren, maar wel over hoe we met individuele zaken moeten omgaan in een streng en rechtvaardig migratiebeleid."