Theo Francken over de migratieknoop: "Als we een akkoord kunnen maken met Turkije, dan moet het ook lukken met andere landen in het zuiden" SVM

12 juli 2018

13u18

Bron: Belga 6 Twee weken na een aartsmoeilijke Europese top over de migratiekwestie zijn de bevoegde ministers in Innsbruck neergestreken om overleg te plegen over nieuwe maatregelen, zoals de oprichting van ontschepingsplatforms in het noorden van Afrika. "Als we een akkoord kunnen maken met Turkije, dan moet het ook met andere landen in het zuiden kunnen", maakt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zich sterk.

In Brussel gaven de Europese staatshoofden en regeringsleiders eind juni aan de Europese Commissie en de ministers de opdracht om de oprichting van zogenaamde ontschepingsplatforms te onderzoeken. Bedoeling is op de Middellandse Zee geredde migranten naar zulke platforms te brengen, om snel mensen met recht op internationale bescherming te onderscheiden van economische migranten.

"We moeten een land in Noord-Afrika vinden. Ik ben volgende week in Tunesië. We zullen zien", verklaarde Francken. De staatssecretaris vindt dat er dringend akkoorden moeten worden gemaakt met landen ten zuiden van de Middellandse Zee om de migratiestromen naar Europa te stoppen. "Als we erin slagen om in twee of drie weken tijd een akkoord te sluiten met de Turkse president Erdogan, dan begrijp ik niet waarom dat niet zou kunnen met andere landen in het zuiden. Dat moet mogelijk zijn."

Oostenrijker Herbert Kickl leidt de beraadslagingen in Innsbruck. Hij wil het recht op asielaanvraag op Europees grondgebied drastisch inperken. Europa zou zich volgens de FPÖ-minister moeten beperken tot de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen uit kampen nabij crisisregio's.

Die mening stuit echter op weerstand. "Geen enkel EU-voorzitterschap heeft het recht om de Conventie van Genève op te schorten", reageerde de Luxemburgse minister Jean Asselborn. Zijn opmerking werd gedeeld door de Portugese en Griekse ministers en eurocommissaris Dimitris Avramopoulos.

"Als het aantal aankomsten in Europa wordt verminderd, dan stelt er zich geen probleem meer aan de binnengrenzen", aldus Matteo Salvini. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken nam de beslissing om ngo-schepen met geredde migranten niet langer te laten aanmeren in Italiaanse havens.

Migranten die in Italië aankomen, reizen nu vaak door naar rijkere, noordelijke landen als Oostenrijk en Duitsland. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil daarom snel een akkoord maken met Salvini om asielzoekers op Duits grondgebied terug te sturen naar Italië, waar ze doorgaans het eerst geregistreerd werden. Tegen begin volgende maand hoopt hij een doorbraak te forceren, maar makkelijke gesprekken verwacht hij niet.

Lukt het niet, dan dreigt de Duitse coalitie opnieuw onder druk te komen. Seehofer botste eind vorige maand frontaal met bondskanselier Angela Merkel omdat hij desnoods grenscontroles wil herinvoeren om te vermijden dat er nog asielzoekers zouden doorreizen naar zijn land. "Hoe minder er Europees lukt, hoe meer je dan nationale voorzorgen moet nemen", herhaalde hij vandaag. Volgens Seehofer hebben Griekenland en Oostenrijk wel al aangegeven dat ze bereid zijn om asielzoekers terug te nemen die in hun land geregistreerd werden.