Exclusief voor abonnees Theo Francken over de lockdown van zijn N-VA: “Ik had graag in de regering gezeten, maar ik voel geen frustratie” Isolde Van Den Eynde

13 april 2020

11u50 0 De handen van oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) jeuken. Zijn partij staat tegen haar zin aan de zijlijn in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog - vraag maar aan Kristof Calvo hoe vervelend die zijlijn is - en ze kan door de noodtoestand alleen maar schaduwboksen. “Ik had graag in de regering gezeten, maar in het leven krijg je niet altijd wat je wil.”

Theo Francken (42) tikt op twee mappen. “Dit zijn de overlijdens van deze week. Op één week tijd zijn er twaalf van de zesentachtig mensen in ons rusthuis gestorven. Dat is hier niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog.” Waar de ex-staatssecretaris zich tegenwoordig bevindt? In zijn kot, in zijn Lubbeek, waar corona hard tekeer gaat. “De zon schijnt, maar zonnige dagen zijn het niet. Er bestaat een noodplan voor een brand, een storm ... en niet voor een pandemie. Dat kan toch niet? Dit mag nooit meer gebeuren.”

Het hele Westen heeft het coronavirus onderschat. Hoe dat komt zullen we later onderzoeken. Maar ik wijt het voor een deel aan de communistische dictatuur van China. Drieduizend doden door het virus ...gelooft u dat? Ik niet. Theo Francken

Veel mensen hebben het coronavirus onderschat. U vond het enkele weken geleden nog grappig om de column van Kaaiman in De Tijd over het ‘pande-mietje’ te delen. Daarin stak hij de draak met Marc Van Ranst.

“(blaast) Ja, ik onderschatte het ook. Ik ben een politicus, geen viroloog. Maar de framing van die tweet was oneerlijk! Marc Van Ranst deelde die tweet zonder de link naar de column van een van de grootste saters van ons land. Kaaiman schreef over de ophokplicht, eerst en vooral voor N-VA-kiezers. Gezien de politiek voorkeur van Van Ranst vond ik dat grappig. Ik heb Van Ranst intussen ontmoet in de coulissen van de VRT. Ik denk dat ik met hem eens een koffie ga drinken. Hij had daar wel oren naar."

En nu durft u hem niet meer aanvallen natuurlijk.

