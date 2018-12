Theo Francken opnieuw burgemeester van Lubbeek kv

17 december 2018

16u55

Bron: Belga 0 Theo Francken (N-VA) heeft zijn ambt als burgemeester van Lubbeek vandaag opnieuw opgenomen. Hij zal deze namiddag voor het eerst weer het schepencollege voorzitten.

Partijgenoot Tania Roskams, die eind 2014 na het aantreden van Francken als staatssecretaris voor Asiel en Migratie de burgemeesterssjerp 'waarnemend' had overgenomen, wordt weer schepen.

De N-VA van Francken haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 9 van de 23 zetels, een winst van 2 zetels. De partij had om die reden voor de volgende legislatuur nog slechts één coalitiepartner nodig en koos voor CD&V. Lubbeek Leeft verdwijnt hierdoor in de oppositie.



Als Francken staatssecretaris was gebleven, dan was niet Tania Roskams maar wel Davy Suffeleers op 1 januari 2019 waarnemend burgemeester geworden.