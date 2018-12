Theo Francken opent poederbrief: woning in Lubbeek onder quarantaine en medisch interventieplan van kracht ttr sam Svdl

31 december 2018

14u27

Bron: belga 27 Theo Francken, zijn vrouw en kinderen zitten vast in hun woning in Lubbeek, nadat hij in zijn bureau een brief opende met verdacht poeder in. Het medisch interventieplan is van kracht, maar niemand is onwel geworden.

“De haat en het haatzaaien mogen nu wel stoppen. Het migratiedebat is een moeilijk debat, maar zo ver is het nog nooit gekomen”, aldus een bedrukte Francken aan Belga, op enkele uren van oudejaarsavond. “Hopelijk blijkt het vals alarm en niets gevaarlijks te zijn.”



De verdachte brief was naar het gemeentehuis van Lubbeek gestuurd, maar werd pas bij Francken thuis geopend. De politicus vond de gesloten envelop zelf, plaatste ze in twee plastic zakken over elkaar en zette ze buiten. Over de inhoud van de omslag bestaat vooralsnog geen uitsluitsel. De civiele bescherming rukte uit vanuit Brasschaat.



Niemand onwel

“Het gaat om een brief die deze voormiddag was aangekomen op het gemeentehuis en die meneer Francken heeft meegenomen naar huis en daar heeft geopend”, zegt commissaris Walter Vranckx van de politie Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek. “Al de mensen die in aanraking zijn gekomen met de brief, zullen nu medisch onderzocht moeten worden. Het gaat dan om meneer Francken en zijn gezin, en de politiemensen die ter plaatse zijn gegaan maar ook om de mensen op het gemeentehuis die de brief aangeraakt hebben. We moeten nog nakijken om wie dat gaat.”



“Voorlopig is er niemand onwel geworden en vertoont niemand enige symptomen, dus we hopen dat het iets onschuldig was”, gaat de korpschef voort. “Natuurlijk zijn het Leuvense parket en de federale gerechtelijke politie ook op de hoogte gebracht en wordt er een onderzoek ingesteld naar de afzender.”

Videoboodschap

Francken haalt in een videoboodschap op Facebook uit naar haatzaaiende collega’s en media. “Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen, dit is er zwaar over. Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals Groen heeft gedaan, de jongeren van Groen en Ecolo. En dat gaat dan maar door en die denken dat ze zich alles mogen permitteren. Ze zaaien haat op die manier. En dan krijg je mensen die gek zijn en hele gekke dingen doen”, aldus Francken.

De voormalige staatssecretaris zegt dat hij op zijn kabinet ook al meermaals bommeldingen en poederbrieven kreeg. “Maar nog nooit thuis. Ik hoop dat dit een eenmalig feit is. Het is oudejaar (...), prettig is dit absoluut niet. Het feit dat mensen zo ver durven gaan toont aan dat er iets grondig mis is. Ik kan alleen hopen dat sommige collega’s, media, dokters en anderen eens heel diep nadenken over waar ze mee bezig zijn.”

Onderzoek

Hoe lang de familie Francken binnen zal moeten blijven, valt moeilijk te voorspellen. Ook twee medewerkers waren vandaag aanwezig toen Francken de brief opende. Ook zij mogen de woning in Lubbeek niet uit.

De brandweer is inmiddels ter plaatse met een chemische interventieploeg en de civiele bescherming is onderweg om de brief op te halen en de inhoud te onderzoeken. Het crisiscentrum maakt volgens de Lubbeekse burgemeester een nieuwe dreigingsanalyse voor hem als individu.

Andere brief

Begin dit jaar had Francken ook al eens af te rekenen met een verdachte brief, toen met poeder en een kogel erin. Die kwam aan op zijn kabinet als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, dat na enkele uren weer werd vrijgegeven.