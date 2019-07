Theo Francken noemt kandidaat-Commissievoorzitter Timmermans "nachtmerrie", Geert Bourgeois vindt hem "een goede kandidaat” TT

02 juli 2019

15u02

Bron: VRT, Twitter 3 Vindt de N-VA de sociaaldemocratische Nederlander Frans Timmermans een goede kandidaat om de nieuwe Europese Commissievoorzitter te worden? Ja, zegt kersvers parlementslid Geert Bourgeois. Neen, zegt Kamerlid Theo Francken, Timmermans is zelfs “een echte nachtmerrie-figuur”.

Het is een opvallend meningsverschil tussen beide N-VA’ers. Toen Bourgeois, die vandaag zijn zitje in het Europees parlement opnam, in het VRT-journaal gevraagd werd wat hij van Timmermans vindt, antwoordde de vroegere minister-president dat die “zeker een goede kandidaat” zou zijn. Net zoals ook Margrethe Verstager, Manfred Weber of Michel Barnier dat zouden zijn.

Een heel ander geluid is er te horen bij Bourgeois' partijgenoot Theo Francken. Die noemde Timmermans vanmorgen op Twitter “een echte nachtmerrie-figuur”. Francken hekelt dat Timmermans “als nummer twee van de Europese Commissie dé drijvende kracht achter de open-grenzen-politiek van de EU in 2015-16" was.



“Daarmee draagt Timmermans een loden politieke verantwoordelijkheid in de opstoot van extreem-rechts overal in Europa en uiteraard ook in de brexit, die daarvan beiden immers het rechtstreekse politieke gevolg zijn”, vervolgde Francken. “Met hem aan het roer van de Europese Commissie wordt de Australische aanpak een verre droom en blijft de miljardenomzet voor de mensensmokkelmaffia gegarandeerd. Niet mijn Europa!”

Frans Timmermans was de topkandidaat van de Europese sociaaldemocraten om de nieuwe Europese Commissievoorzitter te worden. Tot vanmorgen werd zijn naam het meest genoemd als opvolger van Jean-Claude Juncker, maar ondertussen lijken zijn kansen weer gekeerd. Deze namiddag vindt er al een derde Europese top plaats om de volledige puzzel van de hoogste posten aan het EU-firmament in te vullen.

