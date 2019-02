Theo Francken niet langer de populairste politicus

Rob Van herck Tommy Thijs Daimy Van den Eede

15 februari 2019

19u01

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS

0

Theo Francken (N-VA) is niet langer de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL TVI en Le Soir. Bij de laatste peiling in december was Francken nog afgetekend de populairste.