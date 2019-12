Theo Francken neemt verdediging Jambon op: "Jan verspreidt geen fake news" Verguisde uitspraak Jambon over asielzoekers ADN

29 december 2019

14u04

Bron: Belga 40 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ligt onder vuur na uitspraken over een familie asielzoekers die met het kindergeld dat ze na de wachttijd voor hun asielaanvraag kreeg, een huis zou hebben kunnen kopen. Partijgenoot en Kamerlid Theo Francken verdedigt hem in zijn blog. "Ik ken dit concrete geval niet, maar het is - hoewel uitzonderlijk - perfect mogelijk", zegt de ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Jan verspreidt geen fake news."

In een portret dat De Tijd dit weekend van Jambon schetste, haalt hij tijdens een lezing een verhaal aan van een familie asielzoekers die na de wachtperiode van de asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben gekregen, dat ze er een huis van kon kopen. De oppositiepartijen reageerden meteen misnoegd, maar het verhaal veroorzaakt ook hoogspanning binnen de Vlaamse regering: "een extreem-rechts broodjeaapverhaal", vindt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Uitzonderlijke casus

Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken is het verhaal van Jambon wel degelijk realistisch. "Ik ken dit concrete verhaal niet, maar het is - hoewel uitzonderlijk - perfect mogelijk. Jan verspreidt geen fake news. Meer nog, toen hij het zei, was het voor iedereen duidelijk dat dit in uitzonderlijke omstandigheden is", zegt hij in een blogpost.



De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie haalt een "echt uitzonderlijke casus" aan van een koppel dat bijvoorbeeld vijf kinderen heeft en 5 tot 10 jaar in de asielprocedure zit. "Dan kom je op bedragen van 80.000 - 160.000 euro en daarmee vind je op sommige plaatsen in Vlaanderen wel nog een huis", zegt hij.

Stoppen

Francken herhaalt ook dat de Vlaamse regering de toekenning van kindergeld aan asielzoekers met terugwerkende kracht, wil stopzetten. "Het allerbelangrijkste is dat we dit willen STOPPEN.”

Even de puntjes op de i.



