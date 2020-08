Theo Francken (N-VA): “Zou heel onwijs zijn om voor paars-groen te kiezen met Vlaamse minderheid” LH

25 augustus 2020

08u49

Bron: Radio 1 30 Is N-VA al aan het warmlopen voor oppositie? Als het van Theo Francken afhangt nog niet. “Ik denk dat het een heel onwijs idee is om naar paars-groen te gaan met een Vlaamse minderheid”, zei het N-VA-Kamerlid in ‘De Ochtend' op Radio 1.

In de federale formatie heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert de touwtjes momenteel in handen nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-kopman Paul Magnette de handdoek in de ring gooiden. Lachaert gaat vrijdag langs bij de koning voor een eerste verslag.

Bij Radio 1 verwees Francken ook naar een uitspraak van Lachaert van oktober vorig jaar, toen de Open Vld-voorzitter de kansen voor een paars-groene regering laag inschatte. “Lachaert zei dat Ecolo hun programma ritueel moest verbranden alvorens hij ermee in een regering zou stappen. Zover ik weet, heeft Ecolo zijn programma niet verbrand”, aldus Francken.

Als de liberalen goed luisteren naar hun achterban, dan kiezen ze beter een meerderheid in Vlaanderen. Dat is beter voor de Vlaamse economie. Als men dat niet doet, neemt men enorme risico’s Theo Francken (N-VA)

“Er zijn altijd meerdere opties, we zullen zien wat er uit de bus komt, maar ik verschiet van niets meer”, zei Francken ook. “Het is al alle kanten uit gegaan. Vorig jaar was er ook al een poging om een paars-groene regering te vormen. Als de liberalen goed luisteren naar hun achterban, dan kiezen ze beter een meerderheid in Vlaanderen. Dat is beter voor de Vlaamse economie. Als men dat niet doet, neemt men enorme risico’s.”

Op de vraag of een eventuele paars-groene regering gevolgen zou hebben voor de Vlaamse regering, waarin N-VA een coalitie vormt met CD&V en Open Vld, antwoordde Francken: “Dat zullen we afwachten. Er is nog geen formatie opgestart, maar een paars-groene regering zal ik ten zeerste bestrijden.”

“In deze coronacrisis is het best om een eendrachtige regering te vormen op federaal niveau met Vlaamse meerderheid”, zei Francken nog. “Als dat niet zo is, zullen we oppositie voeren. Ik zal dat met veel passie en energie doen zoals ik dat altijd doe.”

Lees ook:

CD&V legt eisen op tafel voor Vivaldi-coalitie: “We laten ons niet verleiden met een bord linzensoep” (+)

Burgemeesters Open Vld maken bocht naar paars-groen (+)