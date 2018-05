Theo Francken (N-VA) pleit voor afschaffing provincies rvl

31 mei 2018

14u35

Bron: Belga 0 Theo Francken heeft bij de voorstelling van de provinciale N-VA-kieslijst voor het arrondissement Leuven gezegd dat zijn partij voorstander blijft van de afschaffing van de provincies. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie duwt de lijst. Vlaams parlementslid en schepen in Kortenberg Bart Nevens is lijsttrekker. Als deze laatste verkozen wordt zal hij dit mandaat effectief opnemen en ontslag nemen als parlementslid.

"Wij zien in het provinciaal beleidsniveau geen meerwaarde voor de samenleving. In het kader van ons streven naar een efficiënte en slanke overheid pleiten wij ervoor om de provinciale bevoegdheden over te dragen aan hetzij het Vlaams of een andere vorm van intergemeentelijke samenwerking zoals intercommunales of regiobesturen. De gouverneur, die als vertegenwoordiger van de hogere overheden taken vervult zoals de coördinatie van de hulpverlening bij rampen, dient evenwel in dienst te blijven", aldus Francken.

De afgelopen legislatuur werden onder impuls van de N-VA de persoonsgebonden provinciale bevoegdheden al overgedragen aan Vlaanderen of aan de lokale besturen en werd beslist het aantal mandatarissen af te bouwen. In Vlaams-Brabant vermindert het aantal provincieraadsleden vanaf 2019 van 72 tot 36 en het aantal gedeputeerden van 6 tot 4. "Ondanks het feit dat de provincies nog bestaan, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in dit bestuur en hebben wij de ambitie om ook op dit beleidsniveau mee te besturen. Wij zijn Sinn Féin niet, dat weigert in het Britse parlement te zetelen", aldus Francken.

De top-3 van de N-VA-lijst in het arrondissement Leuven bestaat uit Bart Nevens (Kortenberg) en de uittredende provincieraadsleden Lucia Dewolfs en Diederik Dunon. Theo Francken duwt de lijst ondanks het feit dat hij geen ambitie heeft om in de provincieraad te gaan zetelen. "Ik wil op die manier mijn partij steunen want deze verkiezingen zijn zeer belangrijk. Wie er een probleem mee heeft dat ik niet zal zetelen moet maar op iemand anders stemmen. Ik merk overigens dat alle ministers in Vlaams-Brabant een rol als lijstduwer hebben opgenomen", aldus Francken.