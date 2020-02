Theo Francken (N-VA): "Moeten nu vooral eendrachtig zijn als Vlaamse partijen" TT

17 februari 2020

08u24

Bron: Belga 0 N-VA-Kamerlid Theo Francken roept de Vlaamse partijen op tot eendracht in de federale onderhandelingen. "De Franstaligen en vooral de PS moeten zien dat ze daar geen wig tussen kunnen drijven. Dat is een kwestie van zelfrespect", zei hij in De Ochtend op Radio 1.

De paars-gele federale formule lijkt dood en begraven nu PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag de definitieve doodsteek uitdeelde. Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) gaf zijn opdracht terug aan de koning, die vanaf vandaag terug consultaties opstart.

N-VA hield zich het afgelopen weekend op de vlakte, maar Kamerlid Theo Francken wijst nu toch de PS met de vinger. "De eerste honderd dagen na de verkiezingen wilde de PS niet aan tafel met de N-VA, en nu ze het toch deed, blijkt het allemaal maar voor de schijn en deelt ze een forse ezelstamp uit aan Koen Geens en de N-VA", zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Francken roept de Vlaamse partijen op tot eendracht, "zodat de Franstaligen en vooral de PS inzien dat ze daar geen wig tussen kunnen drijven". "Dat is een kwestie van zelfrespect", vindt hij. "We kunnen toch niet blijven tolereren dat de PS haar dictaat aan ons blijft opleggen, dat ze ons de les komt spellen terwijl wij al jaar en dag de facturen betalen. Dat stopt toch wel ergens. Als de Vlamingen nu de hakken niet in het zand zetten, komt er een regering zonder Vlaamse meerderheid en dat willen we zeker niet."

Volgens Francken blijft de N-VA constructief en is ze bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen. "Maar ik heb geen schrik van nieuwe verkiezingen. (...) Wij sturen niet aan op verkiezingen, maar als ze er komen nemen we de handschoen op en gaan we vol in de arena.”

