Theo Francken (N-VA) blijft populairste politicus in Vlaanderen, maar verliest aanhang Tommy Thijs

04 oktober 2018

19u00 3 57 procent van de Vlamingen wil dat Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, een belangrijke rol speelt in de politiek. Francken is daarmee opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen, maar verliest wel fors wat aanhang. Bij de vorige peiling ging het nog om 63 procent. Zijn partijvoorzitter Bart De Wever moet de tweede plaats afstaan aan premier Charles Michel (MR).

Weinig politici die de laatste maanden zo veel in beeld zijn geweest als Theo Francken. De N-VA probeert het thema identiteit hoog op de agenda te houden, en speelt Francken daar ook fors voor uit. Maar de laatste tijd groeide ook de kritiek op Franckens aanpak rond transmigratie en bijvoorbeeld de vrijlating van uitgeprocedeerde illegalen met een strafblad om plaats vrij te maken.

Die kritiek lijkt zich ook te vertalen in de populariteitspoll van de politici. Op de vraag of ze willen dat Francken "de komende maanden een belangrijke rol moet gaan spelen", antwoordde 57 procent bevestigend. 29 procent wil dat liever niet. Bij de vorige peiling in juni wilde nog 63 procent dat, en kreeg Francken nog maar 26 procent negatieve antwoorden.

Premier Charles Michel (MR), die zich profileert als de behoeder van het regeerakkoord en de persoon die de federale coalitie bij elkaar houdt, staat op plaats twee. 55 procent wil dat hij een belangrijke rol speelt, tegenover 29 procent die dat niet wil.

Bart De Wever zakt naar de derde plaats. Ook bij hem wil 55 procent dat hij een belangrijke rol speelt, maar zijn er meer respondenten die dat liever niet willen dan bij Michel (32 procent).

Magnette populairste Waal

Ook in Wallonië bestaat de top 3 uit dezelfde personen als bij de vorige peiling. Opvallend wel: politici krijgen er een beduidend negatievere score dan in Vlaanderen. Burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS), die de populairste blijft, krijgt bijvoorbeeld maar 41 procent positieve antwoorden en 39 procent negatieve.

En hoewel PS-voorzitter Elio Di Rupo de tweede populairste politicus is onder de taalgrens (33 procent wil dat hij een belangrijke rol speelt), heeft hij ook een grote tegenstand: 56 procent wil dat hij geen belangrijke rol gaat spelen. DéFI-voorzitter Olivier Maingain is de derde populairste met 31 procent voorstanders.

Maingain en Magnette doen het trouwens ook goed in Brussel. De eerste bezet de koppositie met 46 procent, Magnette de derde met 39 procent. Vicepremier Didier Reynders bezet nog altijd de tweede plaats met 41 procent.

Ontdek morgen op onze website de volledige populariteitspoll van de politici.