Theo Francken looft Donald Trump: “Manier waarop hij aan politiek doet, is slim” HR

03 november 2019

08u16

Bron: De Zondag 48 Politiek De Amerikaanse president Donald Trump heeft er een goede eerste ambtstermijn op zitten. Dat zegt Theo Francken (N-VA) in De Zondag. Volgens de krant is hij daarmee een uitzondering in de Belgische politiek. “Trump staat aan de kant van de kleine man, van het volk. De mensen hebben dat graag.”

Hoewel hij volgens sommige media soms een ongeleid projectiel lijkt, heeft de Amerikaanse president volgens Theo Francken wel degelijk een visie. “Vlak voor de verkiezingen heeft hij elke Amerikaan een brief gestuurd met x-aantal beloften”, zegt Francken. “Een muur bouwen aan de Mexicaanse grens. Geen nieuwe oorlogen aangaan. Een stevige belastingverlaging voor bedrijven, ... Wie vandaag die brief bekijkt, zal zien dat hij best veel gerealiseerd heeft. Trump doet wat hij belooft.”

Francken zegt dat hij veel geleerd heeft van Trump. “De manier waarop hij aan politiek doet, is best slim. Zijn directe communicatie bijvoorbeeld, via sociale media. Trump is subliem in zijn eenvoud. Hij stuurt eenvoudige boodschappen de wereld in, zonder een blad voor de mond te nemen.”

Toch gaat hij volgens Francken soms te ver. “Hij is soms te brutaal voor een president. Aan de lopende band voormalige medewerkers en journalisten uitschelden bijvoorbeeld: dat hoeft niet.”