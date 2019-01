Theo Francken legt eed af als burgemeester van Lubbeek kg

02 januari 2019

14u05

Bron: Belga 0 In Leuven hebben maandag tien burgemeesters bij gouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd. Het ging onder meer om de Kamerleden Theo Francken (Lubbeek), Hans Bonte (Vilvoorde) en Tim Vandenput (Hoeilaart). Ook Mohamed Ridouani (Leuven), Hugo Vandaele (Beersel), Inge Lenseclaes (Overijse), Wim Goossens (Roosdaal), Kurt Ryon (Steenokkerzeel), Steven Van Linthout (Liedekerke) en Ann Schevenels (Keerbergen) legden de eed af. In Keerbergen wordt Erik Moons waarnemend burgemeester.

Theo Francken was tijdens de vorige legislatuur in Lubbeek al gedurende de eerste twee jaren burgemeester en nam na zijn ontslag als staatssecretaris eind december het ambt weer op. In Lubbeek leidt hij de komende jaren een coalitie die zijn N-VA sloot met CD&V. "Ik ben heel tevreden, fier en dankbaar dat ik opnieuw burgemeester ben en wil mijn stinkende best doen om voor alle Lubbekenaren, jong en oud, van welke politieke gezindheid ook, een goed beleid te gaan voeren", aldus Francken.

Marokkaanse roots

Voor Mohamed Ridouani, zoon van Marokkaanse migranten, was de eedaflegging een bijzonder emotioneel moment. "Dat dit kan als zoon van migranten opgegroeid in een bescheiden arbeidersgezin is een teken van hoop. Het betekent dat Leuven een van die steden is waar je je toekomst kan waarmaken, ongeacht wie je bent of wat je situatie ook is. Mijn vader is in België toegekomen als zestienjarige en heeft zich uit de naad gewerkt in de bouw om mijn gezin alle kansen te geven", aldus Ridouani.



Hij wil van Leuven "een stad van mogelijkheden maken in plaats van obstakels". "Leuven zal laten zien dat we in tijden van angst, polarisering en twijfel door samenwerking en verbondenheid wel degelijk een positieve en optimistische toekomst kunnen waarmaken.”