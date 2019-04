Theo Francken lacht met verkiezingsbord van Schauvliege, dat op wel heel ongelukkige plek staat DDW

00u00 5 Zou het echt zijn, dit beeld van een verkiezingsbord van ex-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) met in de achtergrond een stapel gekapte boomstammen? Theo Francken (N-VA) deelde het gisteren op sociale media, maar zoals bekend circuleren daar wel meer fotomontages. "Ja, het is echt", bevestigde Schauvliege ons gisteren zelf.

"Maar het is helemaal niet zo bedoeld. Toen mijn bord daar geplaatst werd, lagen die bomen er nog niet. Het gaat om rotte stammen die door de buurman van het bewuste veld in Eeklo gerooid werden omdat ze dreigden om te vallen. Ondertussen is mijn verkiezingsbord er alweer weg", aldus Schauvliege, die als minister vaak aangepakt werd voor het verdwijnen van bossen.