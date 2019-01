Theo Francken: “Jean-Marie Dedecker zou een enorme versterking zijn” LB

11 januari 2019

09u12

Bron: Radio 1 1 Theo Francken zei in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat hij wel iets voelt voor de idee om zijn vriend Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) als onafhankelijke op de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA te zetten. Daarover heerst binnen Franckens partij al enkele dagen onenigheid.

“Ik ben al jaren goed bevriend met Jean-Marie, we delen veel ideeën. Dus ik ben voorstander. Ik denk dat hij een enorme versterking zou zijn”, zei Francken vanochtend.

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie al allusie op een plaats op de Kamerlijst voor N-VA. “Als ik het doe, zal het als onafhankelijke van Lijst Dedecker zijn en om de belangen van mijn gemeente te behartigen”, zei hij toen volgens De Standaard.

Binnen de N-VA wordt verdeel gereageerd op de mogelijke komst van Dedecker. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans vroeg zich eerder deze week in ‘Villa Politica’ af of Dedecker wel een plaats verdient op een N-VA-lijst. “Dat is mijn stijl niet”, zei Peumans. Peumans nam aanstoot aan een uitspraak van Dedecker, die het Vlaams Parlement “een veredeld Antwerps schepencollege” had genoemd. “Ik vind dat zeer arrogant”, zei Peumans.

“Moed is het belangrijkste in de politiek”, zei Francken daarover. “Je moet visie en strategie hebben.”