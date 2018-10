Theo Francken is kwaad op Fnac: "Is dit normaal? #framing" HA

01 oktober 2018

10u58

Bron: Twitter 0 'Continent zonder Grens', het nieuwe boek van Theo Francken (N-VA), ligt sinds kort in de rekken. Maar de plaats die het boek kreeg bij winkelketen Fnac is bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het verkeerde keelgat geschoten.

Het werk van de N-VA'er staat er uitgestald tussen 'Mijn strijd', de Nederlandstalige vertaling van 'Mein Kampf' van Adolf Hitler, en 'Angst: Trump in het Witte Huis', van de hand van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Bob Woodward. Die schetst in zijn nieuwste schrijfsel een vernietigend beeld van de huidige leider van de VS.

Francken plaatste twee foto's van de uitstalling op Twitter met daarbij de bedenkingen: "Framing zegt u? #FramingFnack #misselijk". In een volgend bericht vraagt hij aan Fnac België: "Is dit normaal?"



Andere twitteraars wijzen de politicus erop dat zijn werk daar staat omdat het net als de twee andere non-fictieboeken pas op de markt is. "Ik hoop het", antwoordt Francken op iedereen die hem daarop attent maakt.

. @FnacBelgie euhm, is dit normaal? pic.twitter.com/NK2kv4cyMp Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Meer over Theo Francken

politiek