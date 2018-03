Theo Francken is asielstroom Georgiërs en Albanezen beu lva

30 maart 2018

05u47

Bron: Belga 2 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is, net als Frankrijk en Duitsland, de stroom asielzoekers uit de veilige landen Georgië en Albanië beu. Om druk te zetten wordt met een visumplicht gedreigd, schrijft De Tijd vrijdag.

Francken gaat de komende maanden naar Albanië en Georgië. Daar wil hij de boodschap brengen dat het geen zin heeft een nieuw leven in België te zoeken. Francken is misnoegd over het stijgende aantal asielaanvragen uit de landen.

In België waren er vorig jaar 418 asielaanvragen van Georgiërs, of gemiddeld 35 per maand. In maart bedroeg het aantal asielaanvragen met 95 al bijna drie keer zoveel. Daarnaast waren er vorig jaar 799 Albanese asielzoekers. Het gemiddelde van 67 per maand in 2017 blijft wel nagenoeg stabiel.

Een grote golf is dat niet, schrijft De Tijd. Maar sinds de asielcrisis van 2015 zijn de West-Europese landen gevoelig voor de kleinste stijging.

Visumvrij reizen wordt als reden voor de asielstroom aangewezen. Dreigen met een nieuwe visumplicht is vooral een pressiemiddel om de landen bij de les te houden en te verplichten de uitstroom in te dammen, klinkt het.