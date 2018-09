Theo Francken: "Ik walg van racisme. Die mensen hun stem wil ik niet eens" ADN

08 september 2018

11u22

Bron: VRT 16 Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is geschrokken van de onthullingen rond Schild & Vrienden. “Racisme is voor idioten, ik kan dat niet genoeg benadrukken”, zei hij in ‘De Afspraak’.

“Het is niet omdat je kritiek hebt op het migratiemodel van de EU, dat je daarom uw frustratie daarover moet uiten op individuele mensen met een migratieachtergrond. Stop daarmee.” @FranckenTheo in #deafspraak #opvrijdag pic.twitter.com/xAUg0GL0jg De Afspraak(@ deafspraaktv) link

Schild & Vrienden koestert bewondering voor staatssecretaris Theo Francken, zo bleek uit de ophefmakende reportage van 'Pano'. Zo beveiligden leden vrijwillig een lezing van het N-VA-stemmenkanon nadat die eerst niet was kunnen doorgaan door een manifestatie. Francken is formeel: “Mensen die mij een held vinden en die zo’n dingen doen… Ik wil hun stem niet eens. Ik vind dat walgelijk.”

"Wees verstandiger dan dat"

“Het is niet omdat je migratiekritisch bent en bedenkingen hebt bij of het oneens bent met het migratiemodel in de Europese Unie, dat je daarom uw frustratie daarover moet uiten op individuele mensen met een migratieachtergrond", vervolgt hij. "Stop daarmee, doe dat niet. Wees verstandiger dan dat, alsjeblieft."

Racismeprobleem in Vlaanderen?

Gevraagd of hij betwist dat er een diepgeworteld probleem met racisme is in Vlaanderen, antwoordt Francken: "Ik betwist dat racisme diepgeworteld zou zijn in de Vlaamse cultuur of in ons zijn. Wij zijn de multiculturele samenleving bij uitstek. We hebben een zeer divers Vlaanderen en zijn een van de meest gastvrije volkeren van heel de wereld. Bij de asielcrisis van 2015 heb ik gezien dat de Vlaming helemaal niet racistisch is."

.@bertbultinck stelt @FranckenTheo de vraag twee keer: “Betwist u dat er een diep geworteld probleem met racisme in Vlaanderen is?” #deafspraak #opvrijdag pic.twitter.com/sZHwzJcIn8 De Afspraak(@ deafspraaktv) link

Heksenjacht

N-VA is blij dat Schild & Vrienden ontmaskerd is, maar Francken roept opnieuw op het niet te laten ontaarden in een heksenjacht. “Het is belangrijk dat er een onderzoek loopt”, zegt hij. De staatssecretaris is ervan overtuigd dat niet alle leden wisten wat er onderhuids aan de hand was. Er moet uitgeplozen worden wie net wat heeft gepost en wie de memes maakte.