Theo Francken: "Ik smijt helemaal niet met belastinggeld"

11 maart 2018

13u19

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkent dat hij talmt met de afbouw van plaatsen voor asielzoekers en daarom extra middelen nodig heeft. Dat zegt hij op zijn Facebookpagina. Francken wacht op groen licht van het kernkabinet, waar een discussie aansleept over welke opvangplaatsen nu gesloten moeten worden.

Vandaag zijn er 22.840 opvangplaatsen in opvangcentra, maar worden er slechts 17.334 mensen opgevangen. Er staan dus 5.500 plaatsen open, een bezettingsgraad van amper 76 procent. "Dat is belastinggeld weggooien", liet men in regeringskringen optekenen in De Tijd van zaterdag.

Volgens Francken is er binnen de regering "een groot discussiepunt" over welke plaatsen er gesloten moeten worden: "grote collectieve centra sluiten of individuele opvang in appartementen en huizen".

Individuele opvang

"Wij willen - conform het regeerakkoord - vooral individuele opvang sluiten. Collectieve opvang met niet meer dan basiscomfort moet de regel zijn. We moeten aan asielzoekers duidelijk maken dat ze nog in de wachtkamer van onze samenleving zitten. Ze zitten nog in de asielprocedure en weten dus nog niet of ze wel mogen blijven. De helft van de asielaanvragen wordt immers afgewezen", zegt Francken.

"Deze mensen moeten dus terug, maar wat zien we al jaren? Vanuit de individuele opvang vertrekt bijna niemand terug naar het thuisland. Het comfortpeil is te hoog en dit is geen mentale setting om aan terugkeer te denken. Wij willen hen dus zo weinig mogelijk in die individuele opvang, andere partijen willen dit wel want zij willen een 'snelle integratie'", aldus Francken. "Deze discussie is nu al maanden bezig. Ik smijt dus helemaal niet met belastingsgeld, ik vraag niets liever dan een beslissing en het respecteren van het regeerakkoord."

Asielbudget

Bij de begrotingscontrole die binnenkort start, vraagt Francken 100 miljoen euro extra. Volgens de staatssecretaris is dat het gevolg van een regeringsafspraak bij de oorspronkelijke opmaak van de begroting. Fedasil, dat instaat voor de opvang van de asielzoekers, had toen om meer middelen verzocht en er was afgesproken dat dit nu zou worden bekeken. "Let wel, zelfs met die 100 miljoen erbij voor 2018 blijft het asielopvangbudget wel sterk dalen ten opzichte van de waanzinnige uitgaven van 2016. Maar als we het grotere plaatje bekijken is er voor mij maar één conclusie: het Belgisch asielbudget moet nog verder sterk dalen", zegt Francken.

