Theo Francken heeft belfobie: "Een bericht sturen, dat kan wel"

Redactie

01 april 2018

09u38

Bron: Radio 2

3

Theo Francken via de telefoon te pakken krijgen, is geen sinecure. Dat heeft hij vanochtend zelf toegegeven in het Radio 2-programma 'De Rotonde'. "Ik bel helemaal niet graag. Wie me kent, weet dat. Als je me belt, neem ik toch niet op. Een bericht sturen, dat kan wel", aldus de staatssecretaris.