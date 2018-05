Theo Francken haalt uit naar rectoren die vroegen om gezin Mawda te regulariseren: "Ze zullen boemerang terug in gezicht krijgen" Redactie

31 mei 2018

14u57

Bron: Belga 6 Theo Francken (N-VA) heeft in een reeks tweets uitgehaald naar de Belgische rectoren die in een open brief aan premier Charles Michel gevraagd hebben om het gezin van Mawda te regulariseren. " Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boemerang terug in hun gezicht krijgen", aldus Francken.

De Koerdische peuter Mawda kwam in ons land om het leven toen ze tijdens een achtervolging door een politiekogel werd geraakt. Haar ouders hebben een aanvraag ingediend om in ons land te worden geregulariseerd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zei afgelopen weekend in De Zevende Dag dat het dossier binnen de regering besproken zal worden.

De rectoren van de elf universiteiten in ons land reageerden dinsdag met een open brief aan premier Michel. Daarin ondersteunen ze de vraag om het gezin van Mawda definitief te regulariseren, zodat het om humanitaire redenen in ons land kan verblijven. De brief is bij Francken in het verkeerde keelgat geschoten.

"Politiek spelletje"

"Rectoren die collectief een brief ondertekenen over een dossier waarvan ze de finesses niet kennen en waarover het onderzoek nog lopende is. Is dat niet tegen de academische geest zelve?", vraagt hij zich op Twitter af. "Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boemerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek", voegt hij eraan toe.

"Deze regering heeft de grenzen van het fatsoen en de politieke verantwoordelijk zwaar verlegd", reageert medevoorzitter van Ecolo Patrick Dupriez op Twitter. "En dat is vreselijk verontrustend voor onze democratie."

