Theo Francken genoemd als Vlaams minister van Onderwijs: “Het zou niet onlogisch zijn, maar zo ver is het nog niet” KVDS

18 augustus 2019

13u30 50 Theo Francken (N-VA) staat ervoor open om Vlaams minister van Onderwijs te worden. Dat heeft hij gezegd tijdens een interview met VTM NIEUWS. “Het zou niet onlogisch zijn, maar we zullen wel zien hoe de puzzel valt”, klonk het.

Deze week praten N-VA, CD&V en Open Vld verder over de Vlaamse regeringsvorming. Daarbij wordt de naam van Francken genoemd voor het departement onderwijs. Zelf wil hij daar echter nog geen uitspraken over doen. “Zo ver zijn we nog niet", zei hij, “maar ik ben pedagoog, dus mijn hart ligt er wel.”

M-decreet

Dat er iets moet veranderen op het departement is duidelijk, zo klinkt het. Dat staat ook in de startnota van de regeringsonderhandelingen. “Er zijn in het verleden een aantal goedbedoelde hervormingen ingevoerd, zoals het M-decreet (dat gaat voor een meer inclusief onderwijs en jongeren van het buitengewoon onderwijs meer wil betrekken in het gewoon onderwijs, red.). Dat was een nobel idee, alleen zien we in de praktische uitwerking daarvan dat er iets schort. En dat veel leerlingen en leerkrachten het niet meer aankunnen in de klas", aldus Francken.





“De vraag naar zorg in de klas is sowieso gestegen, maar als je er dan nog eens moeilijker leerlingen met specifieke noden uit het buitengewoon onderwijs bijneemt, dan komt het water aan de lippen van veel leerkrachten. Er schort echt iets aan de begeleiding.”

Naast het herbekijken van het M-decreet moet er volgens Francken ook een taalbad van een jaar komen voor anderstalige leerlingen. “Mensen vertellen me dat hun kinderen op scholen zitten waar heel veel anderstaligen les volgen", zegt hij. “Er is heel veel instroom geweest van kinderen waarvan de thuistaal niet Nederlands is en dat geeft nieuwe uitdagingen. Deze kinderen moeten eerst bijgespijkerd worden in het Nederlands, voordat ze zomaar in het reguliere onderwijs gaan meedraaien. Want anders heb je kwaliteitsverlies voor iedereen.”

Canon

Daarnaast kan ook een canon een belangrijke rol spelen in het onderwijs. “Het is een verhaal dat in Nederland al lang bestaat”, aldus Francken. “We moeten op het vlak van onze identiteit, onze gedeelde geschiedenis, onze cultuur en wetenschap onze jeugd beter instrueren. Om onze jeugd te laten weten waar we vandaan komen, als volk, als natie. Niet alleen op Vlaams vlak, maar het is wel belangrijk. Het kennen van de Vlaamse geschiedenis staat op dit moment overigens al in de eindtermen, voor alle duidelijkheid. Die canon kan een instrument zijn om dat op een goede manier in de klas aan te pakken.”

Een canon zou volgens Francken trouwens niet samengesteld moeten worden door politici, maar “door een een comité van wetenschappers die daar veel meer van kennen, net zoals in Nederland”, klinkt het nog.

Federale regeringsvorming

Franken riep tijdens het interview met VTM NIEUWS de Franstalige socialisten van de PS ook opnieuw op om het gesprek met zijn partij aan te gaan voor de federale regeringsvorming. “In 80 dagen is er nog geen gesprek geweest”, zei hij. “Ik blijf erbij dat Elio Di Rupo, die premier is geweest, een verstandig man is. Bart De Wever is ook een bijzonder verstandig man. Als je hen samen in een kamer zet, en je steekt daar veel tijd en energie in, dan zullen daar dingen uitkomen.”

Francken stelt vast dat op basis van de verkiezingsuitslag de Franstalige socialisten “quasi incontournable” zijn. “Wat moet je dan doen? Op zijn minst het gesprek aangaan. Ik denk niet dat er ooit al iets is opgelost - niet op de werkvloer, niet in een relatie, maar ook niet in de politiek - als je niet met elkaar praat. Praten is een noodzaak. Dus, PS: neem dat gesprek op en kom eindelijk met de N-VA praten”, leek Francken zich rechtstreeks tot de grootste Franstalige partij te richten.