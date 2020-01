Theo Francken: “Franstaligen zeggen dat ze van België houden, maar ze spreken de taal van de meerderheid niet” HLA

04 januari 2020

16u42

Bron: La Dernière Heure 4 Vlaams politicus Theo Francken (N-VA) bekritiseert in een interview met de Waalse krant La Dernière Heure het Franstalige onderwijs in ons land: “Nederlands is niet meer opgenomen in het curriculum van de meeste Waalse scholen. Dat is een grote fout.”

Op Twitter plaatste Francken een foto waarop hij trots poseert met een beeldje van een haan, gekregen van de Franstalige journalisten van La Dernière Heure. Zij spraken met hem in het Ardense dropje Barvaux, waar de N-VA politicus al jaren op vakantie komt. “Ik hou van Wallonië en ik hou van de Walen,” zegt hij, “en het is belangrijk om hen dat te laten zien, want velen denken dat ik de duivel ben. Vooral de politici dan, niet zozeer de Walen zelf.”

L’interview “wallonne” de Theo Francken, en vacances à Barvaux: “Les Wallons devraient être plus rebelles vis à vis du système politique” https://t.co/V48XYn8Ybd Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

Francken waardeert het Waalse volk, dat hij “warmer” en “meer ontspannen dan de Vlamingen” vindt, maar heeft het moeilijk met het feit dat veel Franstalige landgenoten niet genoeg moeite doen om Nederlands te spreken wanneer ze de taalgrens oversteken. “Franstaligen zeggen dat ze van België houden, maar ze spreken de taal van de meerderheid niet”, zegt Francken. De oorzaak daarvan ligt in het onderwijs volgens hem: “Nederlands is niet meer opgenomen in het curriculum van de meeste Waalse scholen. Dat is een grote fout.”

“Op het vlak van onderwijs zijn de uitdagingen enorm, zowel aan Vlaamse als aan Franstalige zijde,” gaat hij verder, “als vader, pedagoog en politicus maak ik me daar veel zorgen over.” Volgens Francken is onderwijs dan ook de grootste uitdaging voor de Waalse regering.