Theo Francken doet geannuleerde lezing Verviers over in thuisgemeente KVDS

09 april 2019

21u46

Bron: Belga 0 Binnenland Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in Pellenberg (Lubbeek) de lezing gegeven die enkele weken geleden in Verviers gepland stond. Hij sprak een 80-tal sympathisanten uit Wallonië toe over de migratiekwestie. Het overgrote deel van hen was ook ingeschreven voor de lezing die Francken op 19 februari in Verviers zou houden, maar die niet kon doorgaan vanwege protesten tegen Francken en zijn standpunten. Deze keer verliep alles rustig.

De lezing in Lubbeek werd net als in Verviers georganiseerd door Valeria Appeltants. Naar eigen zeggen nam ze het initiatief na het lezen van Franckens boek ‘Continent zonder grens’. “Ik heb deze lezingen op poten gezet om het Waalse publiek in contact te brengen met de standpunten van Francken rond de migratiecrisis. Hoewel het boek in het Frans vertaald is, vind je het nergens in de winkels”, zegt ze.

Staande ovatie

Onder de aanwezigen waren drie mandatarissen van de Parti Populaire: één gemeenteraadslid uit Verviers en twee uit het naburige Dison. Toen Francken omstreeks 20 uur arriveerde, trakteerde het publiek hem op een staande ovatie.





Heel de site van het Kastanjehof in Pellenberg, waar de lezing plaatsvond, was hermetisch afgesloten en beveiligd door agenten. Alleen wie vooraf ingeschreven was, werd binnengelaten. Volgens Francken was de lijst van ingeschrevenen vooraf gecontroleerd door het OCAD. (lees hieronder verder)

Volgens Appeltants hadden leden van antifascistische groeperingen geprobeerd de lezing te boycotten door op sociale media te verkondigen dat de datum veranderd was. "De busmaatschappijen die we contacteerden om geïnteresseerden te vervoeren haakten af, omdat ze incidenten vreesden op de plaats waar ze mensen moesten ophalen." Er daagden evenwel geen betogers op.