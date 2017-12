Theo Francken biedt premier Michel excuses aan, Open Vld vindt ontslag niet nodig Redactie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zijn excuses aangeboden aan eerste minister Charles Michel. Dat zegt het kabinet van de premier. Francken en Michel hadden gisteren een aanvaring over uitgewezen Soedanezen, die bij thuiskomst gemarteld zouden zijn. Ontslag is ondertussen niet aan de orde, zegt Open Vld, hoewel ex-minister Karel De Gucht daar om vroeg.

Francken vond het niet kunnen dat de premier hem had terechtgewezen na de getuigenissen van Soedanezen die in hun thuisland gefolterd zouden zijn nadat ze door ons land werden teruggestuurd. Michel zei gisteren dat er voorlopig geen repatriëringen meer zullen zijn. "Hij moet niet zeggen dat er geen repatriëringen zullen zijn, want er zijn er geen gepland", antwoordde Francken daarop bits voor de camera's van VTM Nieuws. "Ik heb mijn zaak bevolen, dit is niet correct."

Nu heeft Francken toch zijn excuses aangeboden, zegt het kabinet van Michel. Op Twitter zegt de staatssecretaris dat "migratie een beladen dossier" is, "en vaak emotioneel". "Ik werk graag en goed samen met de premier. Dat zal zo blijven. Nu verder werken aan oplossingen."

"Francken moet opstappen"

Francken kwam gisteren in de Kamer zwaar onder vuur te liggen van oppositie, meerderheid en Michel. Uiteindelijk keurde de meerderheid, met N-VA, een motie goed waarin ze de regering vragen om de maatregelen die Michel eerder had aangekondigd, uit te voeren: er komt dus een onderzoek naar foltering in Soedan. Tot dan worden de repatriëringen opgeschort. Het kabinet van premier Michel bevestigt vanmorgen nog eens dat die motie wordt uitgevoerd.

Vandaag kwam er bovendien een forse reactie van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld), die in zijn column in deze krant zei dat Francken beter zijn ontslag zou geven en eiste dat zijn partij stappen zou ondernemen.

“Francken werd op voorhand gewezen op dit risico (...) Hij en de ganse regering zijn verantwoordelijk voor wat zich heeft afgespeeld in Khartoem. In een democratie die naam waardig moeten daar politieke consequenties aan verbonden worden. Francken kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor”, aldus De Gucht.

"Ontslag is niet nodig"

Open Vld is echter niet van plan in te gaan op de eis van De Gucht. "Ontslag is niet aan de orde", aldus vicepremier Alexander De Croo bij aankomst aan de Wetstraat 16 voor de laatste ministerraad van het jaar.

"De verhalen die we horen over de manier waarom de migranten worden behandeld in Soedan, zijn erg serieus. Maar er moet eerst een onafhankelijk onderzoek komen, bij voorkeur met internationale organisaties als de VN, om te zien of ze bevestigd worden of niet. Dan pas kunnen we de feiten beoordelen", vindt De Croo.

Eenzelfde boodschap bij CD&V-vicepremier Kris Peeters. "Laat ons de discussie over verantwoordelijkheden voeren wanneer we weten wat er aan de hand is. Ik ga geen collega's vragen om ontslag te nemen, dat is totaal niet aan mij. Dat is mogelijks aan de premier, maar ik denk dat dit hier nu niet aan de orde is."

Francken zelf wilde voor aanvang van de ministerraad niet veel kwijt over de kwestie. Hij hield het bij de orde van de dag en zei dat de regering nu verderwerkt.

Niet onder de indruk

De oppositie is niet onder de indruk van de excuses. "Excuses aan de premier. Waar blijven zijn excuses aan de gefolterde Soedanezen", zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt op Twitter.

De Vriendt haalde gisteren in de Kamer al zwaar uit naar Francken en zijn beleid. Hij vindt ook dat de staatssecretaris zich aan alle landgenoten moet excuseren, "voor een compleet ontspoord asielbeleid dat niet langer spoort met onze normen en waarden."

Ook Kristof Calvo van Groen gaf een reactie op Twitter. "'Sorry premier' volstaat niet", verwijst Calvo naar Franckens excuses aan het adres van Michel. "Het probleem is veel groter. Francken heeft heel wat uit te leggen over Soedan. En de antwoorden op die vragen moeten de waarheid zijn. De waarheid en niets anders dan de waarheid, dat verwachten wij van ministers."

Ook sp.a en PVDA zijn niet overtuigd van het mea culpa. "Excuses voor het gedeukte ego van de premier. Terwijl de échte slachtoffers de mensen zijn die werden gefolterd. In wat voor politieke wereld leven wij?", zegt sp.a-kopstuk Freya Van den Bossche. "Het is niet bij de eerste minister dat Theo Francken zich moet excuseren, maar bij de gefolterde uitgewezen Soedanezen", klinkt het bij PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw.

"Onder de gordel"

Francken reageerde op zijn Facebookpagina bijzonder boos op de column van De Gucht. "Al sinds dag 1 gebruikt Karel De Gucht zijn column in Het Laatste Nieuws om me aan te vallen, altijd op de man, altijd onder de gordel. Nu zou ik zelfs ontslag moeten nemen omdat ik ‘politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt ben’. Dat hij een hekel heeft aan Vlaams-nationalisten, dat weten we al langer, en dat is zijn democratisch recht. Maar dat hij mij ‘menselijk’ ongeschikt vindt, is tackelen met de twee gestrekte benen vooruit. Hij kent niets van mij, ik heb hem nog nooit gesproken. Hij weet niet wie ik ben", schrijft de staatssecretaris.

"Ik pas de wet toe en ik zal dat blijven doen. Daar heb ik Karel De Gucht niet voor nodig. Gelukkig maar."