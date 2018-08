Theo Francken: "Alle volwassen transmigranten Kruibeke worden opgesloten in gesloten centra" Twintig transmigranten opgepakt bij grote politieactie Bjorn Maeckelbergh HA

22 augustus 2018

14u48

Alle volwassen transmigranten die vanochtend zijn opgepakt tijdens een grote politieactie op een parking van de E17 in Kruibeke (Oost-Vlaanderen) worden opgesloten in gesloten centra. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. Bij de politieoperatie werden in totaal twintig illegalen opgepakt.

Volgens korpschef Wim Pieteraerens, die begin deze week aankondigde niet langer proactief te zoeken naar transmigranten, ging het om een al lang geplande doelgerichte operatie. "Als we zoals vanochtend op om het even welk moment naar deze bekende plaatsen gaan, vinden we er telkens opnieuw een grote hoeveelheid transmigranten. Dit is nogmaals het bewijs dat we dit niet aankunnen naast ons gewoon dagelijks politiewerk", zegt Pieteraerens.



De actie startte om 4 uur vanochtend en verliep zonder grote incidenten. Ze was erop gericht de overlast op de lijnbussen aan te pakken. De korpschef had bijstand gevraagd van de federale politie, maar die hadden geen personeel op overschot. Veertien agenten van de lokale politie namen deel aan de operatie. "Gelukkig konden we samenwerken met mensen van De Lijn en met onze collega’s van de politiezone Waasland Noord."

"Nu weer door de administratieve molen"

Uiteindelijk werden 20 transmigranten aangetroffen op de parking. "Nu gaan we weer door de administratieve molen", klinkt het. Pieteraerens klaagde begin deze week aan dat DVZ bijna 100 procent van alle opgepakte transmigranten telkens opnieuw vrijlaat met een briefje dat ze het land moeten verlaten. "’s Anderendaags staan ze opnieuw voor onze neus. Dat is frustrerend. Intussen kunnen we het basispolitiewerk niet garanderen", zei hij.



De lokale politie zal de vluchtelingen dan ook niet langer proactief opsporen. "Dit zuigt het korps leeg. We hebben geen mogelijkheden meer om andere acties te ondernemen."

Theo Francken (N-VA) heeft intussen op Twitter laten weten dat de opgepakte volwassen transmigranten allemaal worden overgebracht naar gesloten centra. "Ze verklaren allen van Eritrea te zijn. We doen grondige identiteitscheck", schreef de staatssecretaris op Twitter. Uitwijzingen naar Eritrea zijn in principe niet mogelijk, omdat er een risico is op schending van de mensenrechten.

Duurzame oplossing

Burgemeester Jos Sassen (Groen) bevestigt dat de actie al langer was gepland en beklemtoont dat de politie op elke oproep ingaat en wil blijven inzetten op de netwerken achter de mensensmokkel. Stassen vraagt wel om een duurzame oplossing nu de dagelijkse routinecontroles worden opgeschort. "We willen aan die mensensmokkelaars duidelijk maken dat Kruibeke niet de poort is naar Engeland. Met dagelijkse arrestaties is die boodschap niet overgekomen." Daarom kijkt de burgemeester naar de federale overheid.

"We hebben nood aan een tussenstatuut voor transmigranten, waarbij die mensen tot rust kunnen komen", vindt Stassen. "Dat is nodig want die mensen zwerven maanden, soms al jaren, door Europa." In een gepast tussenstatuut kan men uitleggen welke rechten en plichten deze vluchtelingen hebben, en welke oplossingen geschikt zijn indien ze geen aanspraak kunnen maken op asiel.