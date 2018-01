Thalys-treinverkeer wordt vandaag volledig hervat in België, Nederland en Duitsland IB

19 januari 2018

01u45

Bron: Belga 2 Het Thalys-treinverkeer, dat gisteren sterk verstoord was door stormweer, zal vandaag normaal hervatten voor heel België, Nederland en Duitsland. Dat laat het bedrijf zelf weten.

Thalys vraagt reizigers om de website Thalys.com te raadplegen of de app van Thalys om zeker te zijn dat ze de meest recente informatie hebben over het hervatten van het verkeer. In ieder geval is Thalys 9412 afgeschaft, die moest vertrekken in Dortmund om 5.20 uur, in de richting van Brussel en Parijs. Trein 9424 vertrekt in Essen in plaats van Dortmund.

Gisteren was het Thalys-verkeer tussen België, Nederland en Duitsland volledig onderbroken als gevolg van het onweer en de sterke wind. Die zorgde voor chaos op de sporen in Nederland en Duitsland.