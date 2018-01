Thalys rijdt persoon aan in station Mechelen: treinverkeer onderbroken FT

14u47 23 Google Maps Het incident vond plaats in het station van Mechelen.

In het station van Mechelen heeft een Thalystrein deze middag een persoon aangereden. Het incident vond plaats om 14.10 uur, toen de trein het station uitreed. Details over de omstandigheden heeft de vervoersmaatschappij niet. Het nationaal en internationaal treinverkeer loopt momenteel heel wat vertragingen op. Volgens de NMBS zijn er tussen Mechelen en Antwerpen twee van de vier sporen beschikbaar. Tussen Mechelen en Brussel zijn intussen alle vier de sporen opnieuw vrij, het treinverkeer van Mechelen naar Brussels Airport verloopt over één spoor. De treinen hebben maximaal twintig minuten vertraging.

Aan boord van de Thalys zitten 240 passagiers. Zij zullen in Mechelen kunnen overstappen op de volgende trein naar Amsterdam. Die zou normaal om 16.42 uur aankomen in de Nederlandse hoofdstad, maar zal vermoedelijk een vertraging van een half uur oplopen.

