Thalys kampt met vertragingen door spelende kinderen bij de sporen in Henegouwen

ADN

14 juni 2019

17u47

Bron: Belga

0

De hogesnelheidstreinen tussen Brussel en Parijs hebben deze namiddag aanzienlijke vertragingen. Reden zijn spelende kinderen in de nabijheid van de sporen in Esplechin (Henegouwen), zo is vernomen van een woordvoerder van Infrabel.