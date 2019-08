Tewerkstelling in Vlaamse cultuursector stabiliseert na jarenlange daling AW

29 augustus 2019

14u34

Bron: Belga 1 In 2018 waren in Vlaanderen 47.145 personen tewerkgesteld in de cultuursector. Dat is een lichte stijging tegenover 2017 (47.093). Het is ook de eerste stijging sinds 2011. Toen waren er meer dan 52.000 arbeidsplaatsen in de sector. Sindsdien is het aantal systematisch gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Het verlies aan arbeidsplaatsen de voorbije jaren deed zich vooral voor bij de drukkerijen. Het aantal arbeidsplaatsen daar daalde van 12.000 in 2005 naar 9.852 in 2011 en 7.700 in 2018.



Sinds 2013 is er ook een duidelijke daling bij zowel de verenigingen als in de educatiesector: zij verloren elk zo'n 1.000 plaatsen tussen 2013 en 2018. In de meeste andere subsectoren bleef de tewerkstelling vrij stabiel.



Ondanks de duidelijke terugval hebben drukkerijen (16 procent) samen met de bibliotheken, archieven en musea (ook 16 procent) nog steeds het grootste aandeel in de totale tewerkstelling in de cultuursector in 2018. Daarna volgt de educatiesector (15 procent).



Uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt nog dat er in 2018 5.500 vestigingen waren in de cultuursector. Dat is dan weer het hoogste aantal sinds 2010. In 2017 stond de teller nog op 5.472.